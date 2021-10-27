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صلاح حدد "شرط" تجديد عقد ليفربول.. وهذا النادي يراقب

27
OCTOBER
2021
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اشترط الحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مقابل تجديد عقده مع "الريدز".
 
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف 2023، مع وجود محاولات من ناديه خلال الفترة الماضية للتجديد له.
 
وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية، إلى أن رامي عباس وكيل صلاح، سيجري محادثات مع ليفربول تتعلق بتفاصيل عقد المهاجم المصري الجديد مع "الريدز".
 
وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يتابع وضع محمد صلاح مع ليفربول، من أجل بحث تقديم عرض كبير لضمه في الصيف المقبل، ما لم يجدد عقده في "أنفيلد".
 
وترددت أنباء مؤخرا عن رغبة النجم المصري في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من أجل تجديد عقده في "أنفيلد".
 
وعلق صلاح قبل يومين على مسألة تجديد عقده، قائلا: "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير في مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي".
 
وأضاف: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، سيصيبني هذا بالحزن".
 
ويقدم محمد صلاح (29 عاما) أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية، هذا الموسم، فقد سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع "الريدز" في جميع المسابقات.
 
وتألق "الملك المصري" خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه الغريم التقليدي مانشستر يونايتد (5-0)، الأحد الماضي، بإحرازه ثلاثية تاريخية في شباك فريق "الشياطين الحمر" في معقله ملعب "أولد ترافورد".
 
وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية في معقل مانشستر يونايتد، وأول لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" منذ 18 عاما، عندما أحرز البرازيلي رونالدو "الظاهرة" ثلاثة أهداف بقميص ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا 2003.
 
كما بات النجم المصري ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد (5-2) على ملعبه، بعد الإنجليزي فريد هاو في مباراة الفريقين خلال الموسم (1936-1937).
 
ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 107 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي حتى الآن ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطيا الإيفواري ديدييه دروغبا الذي كان يشارك "الفرعون" الصدارة برصيد 104 أهداف.
 
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، بعد مرور 9 جولات فقط، مبتعدا بفارق 3 أهداف عن وصيفه الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي.
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