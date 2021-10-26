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الطائرة: اجتماع للجنة ادارة البطولات

26
OCTOBER
2021
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استضاف عضو الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة  طوني شربل اجتماعاً  للجنة ادارة بطولة الدرجتين الأولى والثانية .وحضر رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة وليد القاصوف والأمين العام عصام ابو جودة(مقرراً) وعضو الاتحاد واللجنة ناجي باسيل وعضو الاتحاد عساف مهنا وأعضاء اللجنة المدير التنفيذي اميل جبور والياس الطايع(شؤون الحكام) وطوني غانم (الشؤون الفنية) وغاب بعذر عضوا الاتحاد واللجنة مدير المنتخبات الوطنية الدكتور ايلي موسى والمهندس علي بو علي.
 
وتداول الحاضرون في اجواء البطولات الرسمية وعلى رأسها بطولة الدرجة الأولى للرجال التي ستنطلق في 12 تشرين الثاني المقبل وناقشوا عدداً من الشؤون التحكيمية والادارية واللوجستية من كافة النواحي وتقرّر رفع التوصيات المتخذة الى  اللجنة الادارية للبت فيها واقرارها.
 
وخلال اللقاء،شدّد القاصوف وشربل على العلاقة التاريخية التي تربط جبور وطايع على مدى عقود طويلة من الزمن واعتبرا انهما من اركان لعبة الكرة الطائرة ومن مداميكها وانهما يتمتعان بخبرة هائلة على كافة الأصعدة مما جعلهما محط اهتمام على الأصعدة المحلية والعربية والقارية والدولية.
وفي ختام اللقاء ،أولم القاصوف على شرف الحاضرين.
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