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مقرّرات الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة

26
OCTOBER
2021
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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة إجتماعها الدوري  في مقرّ نادي المون لاسال (عين سعاده) على هامش بطولة لبنان برئاسة رئيس الاتحاد  جورج كوبلي وبحضور الأعضاء وإتّخذت القرارات التالية:
 
1 – إقامة بطولة لبنان للفئات العمريّة (فردي) في نادي المون لاسال في 13 و 14 تشرين الثاني المقبل.
 
2 – إقامة كأس لبنان في نادي المون لاسال بين 17 و 20 تشرين الثاني المقبل وستكون المسابقة وفق نظام خروج المغلوب من مرّة واحدة هذه السنة إستثنائيّاً توفيراً  للوقت نظراً  للظروف المعيشيّة الصعبة.
 
3 – شكر الجامعة اللبنانيّة للعلوم والآداب والرياضة على التعاون بنشر وتأهيل حكّام متدرّجين.
 
4 – دعوة اللاعبين المشاركين في دورةStupa الإفتراضيّة مع الإتحاد الدولي الى استكمال مشاركاتهم.
 
5 – شكر عضو اللجنة الادارية للاتحاد  ريتا بصيبص و ميسا بصيبص على إقامة دورات تنشيطيّة للّعبة في أوساط الفتيات في المدارس بالإشتراك مع الإتحاد الدولي في إطار مبادرة My gender my strength 
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