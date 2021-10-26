مقرّرات الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة

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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة إجتماعها الدوري في مقرّ نادي المون لاسال (عين سعاده) على هامش بطولة لبنان برئاسة رئيس الاتحاد جورج كوبلي وبحضور الأعضاء وإتّخذت القرارات التالية:

1 – إقامة بطولة لبنان للفئات العمريّة (فردي) في نادي المون لاسال في 13 و 14 تشرين الثاني المقبل.

2 – إقامة كأس لبنان في نادي المون لاسال بين 17 و 20 تشرين الثاني المقبل وستكون المسابقة وفق نظام خروج المغلوب من مرّة واحدة هذه السنة إستثنائيّاً توفيراً للوقت نظراً للظروف المعيشيّة الصعبة.

3 – شكر الجامعة اللبنانيّة للعلوم والآداب والرياضة على التعاون بنشر وتأهيل حكّام متدرّجين.

4 – دعوة اللاعبين المشاركين في دورةStupa الإفتراضيّة مع الإتحاد الدولي الى استكمال مشاركاتهم.

5 – شكر عضو اللجنة الادارية للاتحاد ريتا بصيبص و ميسا بصيبص على إقامة دورات تنشيطيّة للّعبة في أوساط الفتيات في المدارس بالإشتراك مع الإتحاد الدولي في إطار مبادرة My gender my strength