البطولة العربية في السباحة 3 ميداليات جديدة للبنان في اليوم الثاني

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اضاف لبنان ثلاث ميداليات جديدة الى رصيده في اليوم الثاني من البطولة العربية للسباحة التي تستضيفها امارة ابو ظبي(الامارات العربية المتحدة).وبعد الميداليات الثلاث التي احرزها وطن الأرز في اليوم الأول من الاستحقاق العربي،نجح لبنان في احراز ثلاث ميداليات في اليوم الثاني كالآتي:

*14 – 15 سنة للذكور:

-100 متر صدر : حلّ جاد غزيري في المركز الثالث مسجلاً 1.07.58دقيقة

-14-15 سنة للاناث:

-50 متر فراشة: حلّت تالين مراد في المركز الثالث مسجلة 30.03 ثانية

*16-17-18 سنة للاناث:

-400 متر فردي متنوّع:حلّت سيمون كبّارة في المركز الأول مسجلة 4.57.99 دقيقة (رقم عربي يسجّل للمرة الأولى والرقم اللبناني السابق للسبّاحة ياسمين علم الدين).