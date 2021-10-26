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السعودية تستضيف "كأس مارادونا" تكريما للأسطورة

26
OCTOBER
2021
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أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، الإثنين، أنه يعتزم خوض مباراة ودية تكريماً لمواطنه الراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، بمواجهة برشلونة الإسباني، على أن تقام في المملكة العربية السعودية في 14 ديسمبر المقبل.
 
وأفاد نادي العاصمة بوينس آيريس في بيان أنها "ستكون المرة الأولى التي يتقابل فيها الناديان، حيث لعب (في صفوفهما) دييغو، في هذه الدولة في منطقة الشرق الأوسط، وستكون طريقة للاحتفال بإرث محبوب (الجماهير) الذي توفي في 25 نوفمبر 2020".
 
وستقام المباراة الودية، التي أطلق عليها "كأس مارادونا" في العاصمة السعودية الرياض، على ملعب مرسول بارك، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، بعد عام من وفاة "الولد الذهبي" في 25 نوفمبر 2020.
 
وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له في مسيرة طويلة.
 
ولعب مارادونا أيضًا بألوان نادي الـ"بلاوغرانا" لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.
 
وتوفي مارادونا، المتوج بلقب مونديال المكسيك عام 1986، وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، عن 60 عاماً، متأثرا بنوبة قلبية، بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ، إثر تعرضه لجلطة دموية.
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