بطولة الأردن المفتوحة بالغولف اللقب للبناني ابو سرحال....والحوت ثالثأ

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احرز اللبناني طوني أبو سرحال لقب "بطولة الأردن المفتوحة بالغولف" التي نظمها الاتحاد الأردني للعبة في العاصمة عمّان بمشاركة ستين لاعب من سبع دول.و احتلّ مواطنه عبد الرحمن الحوت المركز الثالث في انتصار كبير لرياضة الغولف اللبنانية على الصعيد الخارجي.وبعد اعلان النتائح النهائية، اتصّل رئيس الاتحاد اللبناني للغولف كريم سلام برئيس البعثة عضو الاتحاد رشيد عقل مهنئاً وطلب نقل تهنئته وتحياته الى اللاعبين ابو سرحال والحوت على الانجاز الذي تحقق في الأردن بحيث رفعا اسم لبنان عالياً وحققا نتيجة ممتازة لرياضة الغولف اللبنانية.

على صعيد آخر، ستشارك بعثة لبنانية بالغولف في بطولة آسيا التي ستقام الأسبوع المقبل في دبي(الامارات العربية المتحدة).كما ستشارك بعثة لبنان في البطولة العربية للفرق التي ستقام في شهر كانون الأول المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.