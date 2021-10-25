بطولة العالم في الغوص الحر ارقام قياسية لبنانية بالجملة

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اختُتمت بطولة العالم في الغوص الحر التي نظمها الاتحاد الدولي لهذه الرياضة المائية في مدينة "كاش" التابعة لمحافظة انطاليا التركية. وجاءت نتائج الفريق اللبناني ،الذي شارك في الحدث ممثلاً الاتحاد اللبناني للغوص و"مهرجان لبنان المائي"، جيدة بعدما خضع الغطاسون(ذكور واناث) الى معسكر تدريبي لفترة أسبوعين في تركيا وقبل انطلاق البطولة تحت اشراف المدرب الدولي مروان الحريري.وجاءت النتائج كالآتي:

* باميلا صغبيني:

-رقم قياسي وطني لفئة الوزن الثابت بالزعانف المزدوجة 26 متر

- رقم قياسي وطني لفئة الوزن الثابت لـ 28 متر

* هبة سكيني:

-رقم قياسي وطني فئة سحب الحبل ل30 متر

* مارك بو منصور:

- رقم قياسي وطني لفئة سحب الحبل ل45 متر

- رقم قياسي وطني لفئة الوزن الثابت بدون زعانف 39 متر

-رقمان قياسيان وطنيان لفئة الوزن الثابت بالزعانف المزدوجة 58 متر و61 متر

* مروان الحريري:

-رقمان قياسيان وطنيان لفئة الوزن الثابت بدون زعانف 38 و40 متر

يذكر انها المرة الثانية التي يشارك فيها لبنان في منافسات الغوص الحر العالمية . ويتطلع الاتحاد اللبناني لهذه الرياضة الى مزيد من المشاركات الخارجية في المستقبل.