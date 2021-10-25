الطائرة: نظام بطولة الدرجة الأولى للرجال التي ستنطلق في 12 تشرين الثاني المقبل

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عمّم الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة نظام بطولة لبنان للرجال(درجة أولى) لموسم 2021-2022 التي ستنطلق في 12 تشرين الثاني المقبل على الأندية المعنية ورجال الصحافة والاعلام. وفي ما يلي نظام البطولة:

1-مرحلة الذهاب: تقام على اساس الدوري لمجموعة واحدة لجميع الأندية المشاركة.

2- مرحلة الإياب: تقام على اساس الدوري بين الأندية الثمانية الأولى، على أن يحتفظ كل ناد بترتيبه ونقاطه من مرحلة الذهاب.

3- مرحلة الإياب: تقام على اساس الدوري بين الأندية من مركز 9 الى 13 (للهبوط والصعود) على أن يحتفظ كل ناد بترتيبه ونقاطه من مرحلة الذهاب، فيهبط النادي صاحب المركز ال 13 حكما الى الدرجة الثانية ويلعب النادي صاحب المركز ال 12 مباريات الصعود والهبوط (مباراتان من اصل ثلاث) مع النادي صاحب المركز الثاني من بطولة لبنان للدرجة الثانية.

4- في حال حلول فريق الجيش اللبناني في المركز ال 13 فيهبط حكماً الى الدرجة الثانية مع النادي صاحب المركز ال 12 ويلعب النادي صاحب المركز 11 مباريات الهبوط والصعود، وفي حال حلول فريق الجيش في المركز ال12 فيهبط حكما مع النادي الذي حلّ في المركز ال 13 ويلعب النادي صاحب المركز 11 مباريات الهبوط والصعود.

5- مرحلتا النصف نهائي والنهائي: يلعب في المرحلة النصف نهائية (المربع الذهبي)، وحسب الترتيب العام بعد إنتهاء مرحلة الإياب، الفريق صاحب المركز الأول مع الفريق صاحب المركز الرابع والفريق صاحب المركز الثاني مع الفريق صاحب المركز الثالث على اساس الأفضلية بالفوز بمباراتين من اصل ثلاث، والفريقان الفائزان في الدور النصف نهائي يلعبان المباريات النهائية على اساس الفوز بثلاث مباريات من اصل خمس.

6- ترتيب الأندية المعتمد في البطولة:

1-سبيدبول(شكا)

2-الشبيبة تنورين

3-الأنوار الجديدة

4-الزهراء الميناء

5-الشبيبة البوشرية

6-الرياضي المتين

7-الجيش اللبناني

8-الرسالة الصرفند

9-الرياضي مشمش

10-الانعاش الاجتماعي قنات

11-طلائع دلهون

12-الرياضي القلمون

13-السفارة الأميركية

7- تطبق على البطولة أنظمة الاتحاد المرعية الاجراء والقواعد الدولية للعبة.

8- على النادي الحصول من الأمانة العامة للاتحاد وقبل اطلاق البطولة على بطاقات اللاعبين المشاركين بها (18 لاعبا) واللائحة المعتمدة من قبل النادي للجهاز التدريبي (يحق للنادي باعتماد اربعة أشخاص للجلوس على مقعد الاحتياط : مدرّب ومساعد مدرّب عدد 2 وممرن أو معالج).

9- خلال المباراة، لا يتم تبديل جهة الملاعب بعد إنتهاء كل شوط، ويطلب عدم التسليم وتعقيم اليدين تكراراً والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الجميع للكمامات عند الدخول الى الملعب.

10- يحق لكل فريق الدخول الى الملعب بالعدد المذكور باللائحة المرفقة بما فيه الجمهور والجهاز التدريبي واللاعبين، على أن يتواجد جمهور الفريق الضيف على المدرج وراء فريقه، وتتحمّل ادارة النادي المضيف للمباراة مسؤولية دخول وانضباط جمهور الفريق الضيف وجمهورها والجمهور المحايد وارشاد الجميع بتحديد مكان جلوسهم.