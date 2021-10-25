living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يعلّق على "الهزيمة القاسية" أمام ليفربول

25
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللوم على لاعبي مانشستر يونايتد، عقب الخسارة القاسية التي منيّ بها "الشياطين الحمر" أمام ليفربول.
 
 
وهزم ليفربول مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين الأحد بنتيجة 5 أهداف دون مقابل، سجل منها المهاجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف.
 
وتراجع مانشستر يونايتد الذي لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات للمركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بفارق 8 نقاط عن تشيلسي المتصدر.
 
وتعليقا على المباراة، قال رونالدو، الذي عاد إلى النادي الصيف الماضي للمرة الثانية، في حسابه على تطبيق إنستغرام: "في بعض الأحيان لا تتحقق النتيجة التي نقاتل من أجلها. في بعض الأحيان لا تكون النتيجة التي نريدها. وهذا بسببنا نحن وليس غيرنا، لأنه لا يوجد شخص آخر يستحق توجيه اللوم له".
 
وأضاف: "جماهيرنا كانت مذهلة مرة أخرى في مساندتها لنا. إنها تستحق أفضل من ذلك وأفضل كثيرا، والأمر يرجع لنا لتحقيق ذلك. لقد حان الوقت الآن!".
 
وكرر المدافع لوك شو، الذي ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية إلى جانب القائد هاري مغواير الأحد، تعليقات رونالدو.
 
وأبلغ شو موقع النادي على الإنترنت "نشعر بخيبة أمل شديدة، إن الأمر ليس جيدا بما يكفي ويؤلم كثيرا. كرة القدم رياضة جماعية، نحن نلعبها معا جميعا، لكنني أعتقد أننا كأفراد يجب أن نتحمل المسؤولية عن بعض ما حدث الليلة الماضية. لم أكن في أفضل حالاتي وأعرف ذلك، ربما طوال الأسابيع القليلة الماضية لذلك أحتاج للتفكير في ذلك"، حسبما نقلت "رويترز".
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout