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افتتحت البطولة العربية الأولى للسباحة لحوض ٢٥ متر التي تقام في ابو ظبي(الامارات العربية المتحدة) بمشاركة 175 سباحاً وسبّاحة من ١٧ دولة عربية .وحقّقت البعثة اللبنانية في اليوم الأول ٣ ميداليات (١ ذهب و١ فضة و ١ برونز ) ورقم عربي يسجل للمرة الأولى للسبّاحة سيمون كباره ورقمين لبنانيين (رقم لسيمون كباره ورقم لأحمد صفيا ).وجاءت الميداليات اللبنانية في اليوم الأول كالآتي:

*14-١٥ سنة (ذكور)

٥٠ متر ظهر: حلّ احمد صفيا في المركز الثاني مسجلاً ٢٧.٠٨ ثانية (رقم لبناني جديد والرقم السابق ٢٧.١٦ ثانية للسبّاح نفسه).

*14-١٥ سنة (اناث)

٥٠ متر ظهر: حلّت تالين مراد في المركز الثالث مسجلة ٣٠.٦٨ ثانية .

*16-١٧-١٨ سنة

٢٠٠ متر فردي متنوع :حلّت سيمون كبارة في المركز الأول مسجلة ٢.٢١.٥٥ دقيقتان (رقم عربي يسجل للمرة الأولى والرقم اللبناني السابق ٢.٢٥.٩٥ للسبّاحة ريبيكا مزهر).

وبعد انتهاء منافسات اليوم الأول، اتصّل رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور طوني نصار برئيس البعثة امين عام الاتحاد فريد ابي رعد وطلب منه نقل تهنئته الى افراد البعثة وتمنى لهم التوفيق في باقي ايام البطولة.