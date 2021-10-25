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ديبالا ينقذ "السيدة العجوز" من براثن إنتر بركلة جزاء متأخرة

25
OCTOBER
2021
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أحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية احتسبها الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ليمنح يوفنتوس التعادل 1-1 مع مضيفه إنتر ميلان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
 
وحل يوفنتوس ضيفا على إنتر بعد انتصاره في آخر ست مباريات بجميع المسابقات لكنه تأخر في الدقيقة 17 بهدف إيدن جيكو الذي تابع تسديدة هاكان تشالهان أوغلو المرتدة من القائم.
 
وضغط الفريق الضيف في الشوط الثاني بحثا على التعادل غير أنه لم يشكل خطورة على مرمى إنتر.
 
لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم مراجعة تدخل من دينزل دمفريس على أليكس ساندرو ليتم احتساب ركلة جزاء.
 
ونفذ ديبالا الركلة بنجاح في الدقيقة 89.
 
وانتابت إنتر حالة من الغضب بسبب القرار وطُرد مدربه سيموني إنزاجي لكن الفريق اكتفى بالحصول على نقطة واحدة ليظل في المركز الثالث فيما قفز يوفنتوس إلى المركز السادس.
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