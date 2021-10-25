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الكلاسيكو ينتهي مدريديًا وسواريس ينقذ أتلتيكو أمام سوسييداد

25
OCTOBER
2021
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زاد ريال مدريد من صعوبة موقف المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك بعدما خرج منتصراً من موقعة الـ"كلاسيكو" للمرة الرابعة توالياً بفوزه على غريمه برشلونة في معقله "كامب نو" بنتيجة 2-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما بقي ريال سوسييداد بالصدارة رغم تفريطه بتقدم بهدفين أمام مضيفه أتلتيكو مدريد ليكتفي بالتعادل 2-2.
 
ويدين ريال بالعودة منتصراً من ملعب غريمه الكاتالوني مرتين على التوالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه (الأولى عامي 1929 و1930 والثانية بين 1963 و1965 حين فاز ثلاث مرات متتالية في ملعب غريمه)، إلى الوافد الجديد النمساوي دافيد ألابا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 32 ولوكاس فاسكيس الذي سجل الثاني في الوقت بدل الضائع (3+90).
 
وقلص الوافد الجديد البديل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الفارق (7+90) من دون أن يمنع الهزيمة عن النادي الكاتالوني الذي كان يخوض موقعة الـ"كلاسيكو" الأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
 
وبخسارته الثالثة في الـ"كلاسيكو"، بات كومان ثاني مدرب فقط في تاريخ النادي الكاتالوني يخسر أول ثلاث مباريات ضد الغريم الملكي بعد الإيرلندي باتريك أكونيل بين 1935 و1940، فيما حقق ريال أفضل سلسلة انتصارات له ضد غريمه منذ عام 1965 حين حقق انتصاره السابع توالياً على "بلاوغرانا" عام 1965 في سلسلة تضمنت حينها فوزاً في مسابقة الكأس وستة في الدوري.
 
وبهزيمته الثانية للموسم، يجد برشلونة نفسه قابعاً في المركز التاسع برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد إشبيلية، فيما نجح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهذا الفوز الذي عوض خسارته في المرحلة السابقة أمام قطب كاتالونيا الآخر إسبانيول 1-2 في ملعب الأخير، في التقدم الى المركز الثاني بفارق الأهداف عن إشبيلية الفائز الأحد على ضيفه ليفانتي 5-3.
 
وفي المباراة الأخرى، أنقذ الأوروغوياني لويس سواريس فريقه أتلتيكو مدريد من خسارة محتملة أمام ريال سوسييداد بعد أن سجل له هدفين (61 و77 من ركلة جزاء) ليعوض تأخره 2-صفر أمام الضيوف بهدفي النرويجي ألسكندر سورلوق (7) والسويدي ألكسندر إيزاك (48).
 
ورفع أتلتيكو رصيده الى 18 نقطة في المركز الرابع بتجنبه هزيمة ثانية تواليًا على أرضه في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بعدما سقط 2-3 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء أمام ليفربول وكانت الأولى على أرضه في مختلف المسابقات منذ قرابة أربع سنوات.
 
ودخل ريال بيتيس حسابات الصراع على الصدارة بفوزه على ضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف لأليكس مورينو (22) وخوان لوبيس (24) والبرازيلي وليان (75 من ركلة جزاء)، مقابل هدفين للفرنسي راندي نتيكا (1+45) وألفارو غارسيا (65)، رافعاً رصيده الى 18 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام أتلتيكو.
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