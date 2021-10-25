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فرستابن يفوز بجائزة أميركا ويعزز صدارته لسباقات فورمولا 1

25
OCTOBER
2021
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فاز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول بسباق جائزة أميركا الكبرى ليعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 إلى 12 نقطة بعدما صمد أمام هجوم منافسه على اللقب لويس هاميلتون.
 
وعبر فرستابن خط النهاية متقدما بفارق 1.333 ثانية عن سائق مرسيدس الذي حصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق.
 
وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الثالث مع رد بول أمام 140 ألف متفرج.
 
وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول "أعتقد أن عمري زاد 25 عاما في هذا السباق. لم أعتقد أننا سنصمد حتى النهاية".
 
وهذا هو الفوز الثامن لفرستابن هذا الموسم لكنه عانى لتحقيقه إذ فقد السائق المنطلق من المقدمة الصدارة في المنعطف الأول ثم لجأ لاستراتيجية هجومية لاستعادتها.
 
وأنهى السائق البالغ عمره 24 عاما هيمنة مرسيدس على التجارب في تكساس، لكنه فقد تقدمه أمام هاميلتون عند انطلاق السباق ووصل إلى المنعطف الأول قبل فرستابن الذي حاول إغلاق الطريق أمام منافسه البريطاني.
 
وابتعد الثنائي عن الآخرين ولم يستطع بيريز اللحاق بهما فيما طالب فرستابن فريقه بمزيد من السرعة عبر دائرة الاتصال.
 
وخضع السائق الهولندي لوقفة صيانة في اللفة 11 حيث حاول رد بول اتباع استراتيجية التوقف أولا من أجل استعادة الصدارة وهو ما أتى ثماره بعد توقف هاميلتون بعد ثلاث لفات.
 
وقال فرستابن "بالطبع عندما فقدنا الصدارة في البداية كان علينا العثور على حل آخر. تآكل الإطارات كان مرتفعا على هذه الحلبة وهاجمنا بشراسة ولم أكن متأكدا من نجاح الأمر لكن اللفات الأخيرة كانت مثيرة.
 
"الأمر كان متقلبا في المنعطفات السريعة لكني سعيد بالصمود".
 
وخضع فرستابن لوقفة الصيانة الثانية في اللفة 30 لتعود الصدارة إلى هاميلتون.
 
وأبلغ مرسيدس سائقه أن الهدف هو البقاء على الحلبة لست لفات أكثر لكنه بقي لسبع لفات قبل الخضوع لوقفة الصيانة الثانية والعودة خلف فرستابن بفارق 8.58 ثانية قبل 18 لفة من النهاية.
 
وقال مرسيدس لهاميلتون مع تقلص الفارق إلى أقل من ثانية "الموقف يتعلق بآخر ثلاث لفات" لكن السائق البريطاني لم يستطع انتزاع الصدارة.
 
وأوضح هاميلتون "كان سباقا صعبا. بدأت بشكل جيد وقدمت كل ما لدي لكن في النهاية رد بول كان الطرف الأفضل ولا أستطيع طلب المزيد".
 
لا يوجد ماء
 
وقال بيريز إن أداءه في هذا السباق لا يتمنى أن يتكرر.
 
وأضاف "لقد عانيت بشدة. منذ اللفة الأولى نفد الماء لدي، ولم أستطع الشرب على الإطلاق. أعتقد أن الأمر بدأ يزداد صعوبة في منتصف الفترة الثانية، وفقدت قوتي. وأعتقد أن ذلك أصعب ما مر بي من الناحية البدنية".
 
واحتل شارل لوكلير المركز الرابع مع فيراري وخلفه الأسترالي دانييل ريكاردو سائق مكلارين وفالتيري بوتاس سائق مرسيدس.
 
وهذه النتيجة قلصت صدارة مرسيدس في ترتيب الصانعين إلى 23 نقطة بعدما كانت 36 نقطة.
 
وعبر الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري خط النهاية في المركز السابع أمام لاندو نوريس سائق مكلارين ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري وسيباستيان فيتل سائق أستون مارتن.
 
وتقلص الفارق بين مكلارين وفيراري في صراعهما على المركز الثالث إلى 3.5 نقطة.
 
وانسحب بيير جاسلي سائق ألفا تاوري وإستيبان أوكون سائق ألبين بينما توقف فرناندو ألونسو سائق ألبين داخل مرآب فريقه قبل خمس لفات من النهاية بسبب كسر في الجناح الخلفي.
 
وتقام الجولة المقبلة في المكسيك في السابع من نوفمبر.
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