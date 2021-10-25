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جمهور برشلونة يصب غضبه على كومان.. والنادي يدين

25
OCTOBER
2021
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صبت جماهير برشلونة غضبها على مدرب الفريق رونالد كومان عقب الخسارة التي مني بها النادي الكتالوني أمام غريمه ريال مدريد.
 
وأدان برشلونة "أعمال العنف والازدراء" التي تعرض لها كومان أثناء مغادرته ملعب كامب نو عقب الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الليلة الماضية.
 
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير تحيط بسيارة كومان وتمنعها من السير بينما كان يحاول المدرب الهولندي مغادرة الاستاد عقب تعرض برشلونة للخسارة الرابعة على التوالي في مواجهاته أمام ريال مدريد.
 
وقال النادي الكتالوني في حسابه على تويتر: "يدين نادي برشلونة بشكل علني أعمال العنف والازدراء التي تعرض لها مدربنا عندما كان يغادر كامب نو".
 
وأضاف: "النادي سيتخذ الإجراءات الأمنية والانضباطية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة"، حسبما نقلت "رويترز".
 
ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من تسع مباريات، متأخرا بفارق ست نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر الذي خاض عشر مباريات.
 
ويقع كومان تحت ضغط عقب النتائج المتواضعة للفريق مما أدى إلى تكهنات بشأن مستقبله في النادي.
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