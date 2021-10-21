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رسميا.. برشلونة يحصن فاتي بعقد طويل الأمد

21
OCTOBER
2021
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق لتجديد عقد لاعبه الواعد أنسو فاتي البالغ 18 عاما لغاية 30 يونيو 2027.
 
وجاء في بيان النادي الكتالوني: "توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب أنسو فاتي لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2027، وتم تحديد الشرط الجزائي بقيمة مليار يورو".
 
وأضاف البيان: "سيتم إضفاء الطابع الرسمي على العقد الجديد الذي سيربط فاتي بالنادي غدا الخميس في ملعب كامب نو، حيث ستكون هناك جلسة تصوير للاعب الشاب، يليها مؤتمر صحفي في الساعة الـ 12 ظهرا".
 
يذكر أن الإعلان عن التوصل لاتفاق تجديد عقد فاتي الذي خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي بارتداء القميص رقم 10 في برشلونة، جاء مباشرة بعد انتهاء مباراة البرسا أمام ضيفه دينامو كييف الأوكراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل سجله جيرارد بيكيه.
روسيا اليوم
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