living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة جبل لبنان في الكونغ فو لأسلوب الكيندا في معهد الرسل - جونيه

21
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استضاف  معهد الرسل - جونيه بطولة جبل لبنان في الووشو كونغ فو لأسلوب الكيندا للفئة العمرية 12-17 سنة  التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة  67  لاعب ولاعبة مثلوا الاندية اللبنانية التالية: الانطونية بعبدا – بيل اوريزون ادما- انترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO - الشبيبة الشياح – اللويزة ذوق مصبح – غلادييتور – الجمهور - النجوم – الرسل جونيه - غولدن تشامبس – الشاولين – بادي باور- تايغر أميون . وحل انترناشيونال ماريتيم أكاديمي – LWACO الكسليك في المركز الاول ب88 نقطة ونادي بيل اوريزون ادما ثانياً بـ 56 نقطة والشاولين بيروت ثالثاً بـ 26 نقطة  .
 
وفي هذا السياق، وجّه رئيس  الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وأعضاء الهيئة الادارية الشكر الى رئيس معهد الرسل – جونيه الاب معين سابا على استضافة البطولة  على قناعة منه ان الجيل الجديد عليه التوجه الى الرياضة بعد كل الظروف الصحية التي أجبرته على الابتعاد عن اهم  ما يكون أمسّ الحاجة له هو الرياضة.كما شكر المسؤول الرياضي في الرسل (جونيه)شربل شمالي.
 
ووجّه نصير كلمة الى المدربين واللاعبين المشاركين وخاصة الى الحكام متوجهاً اليهم قائلاً"  "انتم الاتحاد والفضل في نجاحاتنا يعود لجهودكم وتضحياتكم خاصة الاهالي وما يضحون في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على انجاح كل النشاطات الاتحادية".
وفي ما يلي النتائج المسجّلة:
12-13 سنة 
 40كلغ 1- شربل ابو ضاهر -  الشبيبة الشياح 
2- راين نديم مهتار  - لواكو
3- راين انيس مهتار-  لواكو 
45كلغ 1- شربل غبيرا -  لواكو
2- راني يزبك - بيل أوريزون      
   3- جان خوري -   الرسل جونيه
45كلغ1- ماريا عقيقي - لواكو
2- جولي مهتار - بيل أوريزون  
     3- رين قصيفي  -    تايغر أميون
50كلغ 1- انطوني جو اشقر -   لواكو
2- جمال سعدي -  شاولين
3- مارك جو بو هلّون - لواكو 
55كلغ1- رودولفو عون -  لواكو
2- عماد السمن-  لواكو
3- مارك حنا -  الشبيبة 
 
14-15 سنة 
55كلغ1- جاد داوود - اللويزة   
          2- اياد عوده -  لواكو    
                 3- كيفين كيروز -  بيل أوريزون    
60كلغ1- ريبال العفيف -   لواكو
2- نادر الخليل - بيل أوريزون
3- فداء بو كروم -  لواكو 
60كلع1-  كلارا بو حلون   بيل هوريزون
2- روان   المهتار -   شاولين 
3- ليتيسيا الهاشم  -  الانطونية
70كلغ 1- انطوني جو داغر - بيل أوريزون
2- امير صعب    -   لواكو      
        3- ايلي صعب   -   تايغر أميون
16-17 سنة 
55كلغ 1- رامي بو عساف -  لواكو
2- نايد عبدالسلام  - شاولين    
        3- جورج حلو    - شاولين  
55كلغ 1- بولا فتوح  - بيل أوريزون 
2- منى بلعه  -        الشبيبة الشياح          
   3- دينا موصللي -  الرسل جونيه
60كلغ1- جان نادر -     لواكو
2- دافيد رجي - الجمهور 
3- عامر الشوف -غولدن بادي 
60كلغ1- نعويمي لطيف- لواكو        
             2- سيلين خويري-  بيل أوريزون   
    3- وعد موصللي - بادي باور
65كلغ 1- هادي الهاشم - انطونية
2- طوني محفوظ -  بيل أوريزون 
    3- عماد حركي -    شاولين
70كلغ1- مارسيلينو غايا   بيل هوريزون
2- ايوب صادق - شاولين    
            3- نتاليو بو عيسى-  لواكو
وفي ما يلي ترتيب  النوادي: 1- لوا كو:            88 نقطة
2- بيل أوريزون :  56 نقطة
3- الشاولين  :        26 نقطة
 
نظم البطولة رئيس اللجنة التنظيمية فارس الخوري مع باتريك بلعه وبودي علم.
دار المبارات الحكم الوطني ايلي سعاده والحكام الدوليون فيكتور حداد ورافي سركيسيان مع طاقم الحكام الوطنيين:روني درغام - جورج شدراوي – جورج كرم – جولي خوري – محمد غملوش – رامي صغبيني و جو انطون.
في ختام المباريات تم توزيع الجوائز على الفائزين. 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout