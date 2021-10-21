بطولة جبل لبنان في الكونغ فو لأسلوب الكيندا في معهد الرسل - جونيه

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استضاف معهد الرسل - جونيه بطولة جبل لبنان في الووشو كونغ فو لأسلوب الكيندا للفئة العمرية 12-17 سنة التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة 67 لاعب ولاعبة مثلوا الاندية اللبنانية التالية: الانطونية بعبدا – بيل اوريزون ادما- انترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO - الشبيبة الشياح – اللويزة ذوق مصبح – غلادييتور – الجمهور - النجوم – الرسل جونيه - غولدن تشامبس – الشاولين – بادي باور- تايغر أميون . وحل انترناشيونال ماريتيم أكاديمي – LWACO الكسليك في المركز الاول ب88 نقطة ونادي بيل اوريزون ادما ثانياً بـ 56 نقطة والشاولين بيروت ثالثاً بـ 26 نقطة .

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وأعضاء الهيئة الادارية الشكر الى رئيس معهد الرسل – جونيه الاب معين سابا على استضافة البطولة على قناعة منه ان الجيل الجديد عليه التوجه الى الرياضة بعد كل الظروف الصحية التي أجبرته على الابتعاد عن اهم ما يكون أمسّ الحاجة له هو الرياضة.كما شكر المسؤول الرياضي في الرسل (جونيه)شربل شمالي.

ووجّه نصير كلمة الى المدربين واللاعبين المشاركين وخاصة الى الحكام متوجهاً اليهم قائلاً" "انتم الاتحاد والفضل في نجاحاتنا يعود لجهودكم وتضحياتكم خاصة الاهالي وما يضحون في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على انجاح كل النشاطات الاتحادية".

وفي ما يلي النتائج المسجّلة:

12-13 سنة

40كلغ 1- شربل ابو ضاهر - الشبيبة الشياح

2- راين نديم مهتار - لواكو

3- راين انيس مهتار- لواكو

45كلغ 1- شربل غبيرا - لواكو

2- راني يزبك - بيل أوريزون

3- جان خوري - الرسل جونيه

45كلغ1- ماريا عقيقي - لواكو

2- جولي مهتار - بيل أوريزون

3- رين قصيفي - تايغر أميون

50كلغ 1- انطوني جو اشقر - لواكو

2- جمال سعدي - شاولين

3- مارك جو بو هلّون - لواكو

55كلغ1- رودولفو عون - لواكو

2- عماد السمن- لواكو

3- مارك حنا - الشبيبة

14-15 سنة

55كلغ1- جاد داوود - اللويزة

2- اياد عوده - لواكو

3- كيفين كيروز - بيل أوريزون

60كلغ1- ريبال العفيف - لواكو

2- نادر الخليل - بيل أوريزون

3- فداء بو كروم - لواكو

60كلع1- كلارا بو حلون بيل هوريزون

2- روان المهتار - شاولين

3- ليتيسيا الهاشم - الانطونية

70كلغ 1- انطوني جو داغر - بيل أوريزون

2- امير صعب - لواكو

3- ايلي صعب - تايغر أميون

16-17 سنة

55كلغ 1- رامي بو عساف - لواكو

2- نايد عبدالسلام - شاولين

3- جورج حلو - شاولين

55كلغ 1- بولا فتوح - بيل أوريزون

2- منى بلعه - الشبيبة الشياح

3- دينا موصللي - الرسل جونيه

60كلغ1- جان نادر - لواكو

2- دافيد رجي - الجمهور

3- عامر الشوف -غولدن بادي

60كلغ1- نعويمي لطيف- لواكو

2- سيلين خويري- بيل أوريزون

3- وعد موصللي - بادي باور

65كلغ 1- هادي الهاشم - انطونية

2- طوني محفوظ - بيل أوريزون

3- عماد حركي - شاولين

70كلغ1- مارسيلينو غايا بيل هوريزون

2- ايوب صادق - شاولين

3- نتاليو بو عيسى- لواكو

وفي ما يلي ترتيب النوادي: 1- لوا كو: 88 نقطة

2- بيل أوريزون : 56 نقطة

3- الشاولين : 26 نقطة

نظم البطولة رئيس اللجنة التنظيمية فارس الخوري مع باتريك بلعه وبودي علم.

دار المبارات الحكم الوطني ايلي سعاده والحكام الدوليون فيكتور حداد ورافي سركيسيان مع طاقم الحكام الوطنيين:روني درغام - جورج شدراوي – جورج كرم – جولي خوري – محمد غملوش – رامي صغبيني و جو انطون.

في ختام المباريات تم توزيع الجوائز على الفائزين.