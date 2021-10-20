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بطولة لبنان للعام الجاري في الترياتلون لقب الرجال لعلي الزعبي والسيدات لليندزي ناضر

20
OCTOBER
2021
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للسنة  الخامسة على التوالي ، تحتفظ  ليندزي ناضر بلقب  السيدات وعلي الزعبي بلقب  الرجال لبطولة  لبنان  في الترياتلون  للعام الجاري خلال السباق الثلاثي المؤلف من ثلاث ألعاب متتالية سباحة ودراجات وركض في المسبح العسكري المركزي في رأس بيروت- المنارة من تنظيم واشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون بحضور نائب رئيس الاتحاد  ألان بجاني وامين السر الدكتور أحمد خليفة والعضوين  علي  صباغ  وعلي زيعور .  شارك في السباق 142 متبار ومتبارية  من مختلف الفئات العمرية  ومن مختلف الأندية الاتحادية  و القوى العسكرية لمختلف الفئات العمرية من 7 سنوات حتى 60 سنة.
 
واقيمت المسابقة وسط ظروف مناخية متقلبة حيث انطلقت  مسابقة السباحة في النادي العسكري وبعده مباشرة  سباق الدراجات يليه سباق الركض على المسلك التالي:الحمام العسكري-عين المريسة ومن ثم العودة الى الحمام العسكري خمس دورات متتالية.
النتائج الفنية:
*رجال: 
1-علي الزعبي (جيش)
2- النقيب رود ابو غزالة (جيش)
3- باتريك غاريوس (حر)
*سيدات 
1-ليندزي ناضر(Profit)  
2- جويلا كتوعة ( Fortis Tigris)
3- رامونا خليفة (ايليت)
*بدل رجال
1- الجيش (لويس داغر ،كمال شعبان وزاهر زين الدين)
2- ايليت  (محمد شحادة ,وكريم شحادة)
3- Strive to win  (طوني نهرا و طوني سرور)
 
*فئة 7-9 سنوات:
-اناث
1- تيا مخول(Youthletes)
2- ليلى شيبوب (Youthletes)
 
-ذكور
1- ساري شيبوب (Youthletes)
2- حمزة غصن (اكاديمية الأيليت للسباحة)
3- باولو الخازن (Les Lievres)
*الصغار (10&11)
1- خالد المصري ( اكاديمية الايليت للسباحة)
2- خالد الزعبي (PROFIT)
3- تيو شمبور  (PROFIT)
-الصغيرات (10&11)
1-ميا صهيون (PROFIT)
2-سارةحمود(ايليت)
3-استريليتا كيشيجيان (Rise & raise)
 
-12 -13 سنة
-ذكور
1-سمير غطيس (L.S.A.)
2-جواد يونس (ايليت)
3-ادام الحاج (Youthletes)
-اناث
1-شيان خليل (حرة)
2-تاتيانا صفير (PROFIT)
3-اندريا الخازن (Les Lievres)
-الناشئات
1- سيرينا كيشيجيان (Rise & Raise)
2- كليا  اراباغيان (Rise & Raise)
-الناشئين
1-عمرو ابو سعيد (حر)
2-كيفورك اراباغيان(Rise & Raise)
3-جاد اورفلي (Youthletes)
 
وفي الختام،  تم توزيع  الميداليات والكؤوس على الفائزين والفائزيات من قبل اعضاء الاتحاد اللبناني للترياتلون حيث اعلن خلاله امين عام الاتحاد الدكتور خليفة عن افتتاح التسجيل لترياتلون المسافات الطويلة الذي سوف يجري في الناقورة (جنوب لبنان) في نهاية تشرين الثاني المقبل.
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