living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتصدر بثنائية محرز

20
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بـ 5-1؛ بينها ثنائية للدولي الجزائري رياض محرز، الثلاثاء، في الجولة الثالثة.
 
وأحرز الظهير البرتغالي جواو كانسيلو هدفا في الدقيقة الثلاثين، ثم سجل محرز هدفين؛ أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 43 والآخر في الدقيقة الرابعة والثمانين.
 
ثم سجل كايل ووكر في الدقيقة 53، بينما أضاف البديل الشاب كول بالمر الهدف الخامس لفريق مانشستر سيتي.
 
تألق اللاعبين العرب في أوروبا
 
 
 في المقابل، تمكن "كلوب بروج" البلجيكي من تسجيل هدفه الوحيد خلال المباراة في الدقيقة الحادية والثمانين.
 
واستعاد سيتي توازنه عقب خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الثانية، وبات يترقب تعثر الأخير أمام ضيفه لايبزيغ الألماني لاحقًا للبقاء في الريادة.
 
ورفع وصيف الموسم الماضي رصيده إلى ست نقاط بفارق نقطتين أمام سان جرمان وبروج، فيما لا يزال لايبزيغ المتذيل يبحث عن أولى نقاطه.
 
ولا يزال بطل إنجلترا يبحث عن لقبه الأول في تاريخه في المسابقة القارية الأم، وكان على قاب قوسين، الموسم الماضي، عندما بلغ النهائي للمرة الاولى قبل أن يسقط أمام مواطنه تشلسي بهدف نظيف.
 
وأجرى غوارديولا أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام بيرنلي (2-0) في الدوري المحلي، السبت، ودفع بجاك غريليش بدلا من رحيم ستيرلينغ إلى جانب محرز وفيل فودن.
 
في غضون ذلك، أبقى غوارديولا على خط الوسط ذاته بقيادة البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل أول هاتريك في مسيرته الاحترافية ضد كلوب بروج تحديدًا، ودفع بالبرتغالي روبن دياش وكايل ووكر في الدفاع وعاد الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.
 
وأحكم سيتي سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة وألغي له هدفان مبكران بداعي التسلل، أولهما لغريليش (11) وآخر للإسباني رودري (13).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout