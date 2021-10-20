الأسبوع الثاني لبطولة "السوبر ليغ" بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة

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استكملت بطولة "السوبر ليغ" بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة من تنظيم "سبورتس مانيا دبي" وتحت اشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.

تشهد هذه البطولة مستوى عالي من المنافسة بين ثمانية فرق مؤلفة من لاعبين عرب وأجانب.

وفي ما يلي نتائج الأسبوع الثاني: فاز فريق “Jedis” على فريق "ارامكس" (85 - 75) وكان أفضل لاعب في المباراة جوني نمر. وفي المباراة الثانية حقق فريق “سبورتك” الفوز على حساب فريق"سويش(105-101) وكان خليفة سليم أفضل لاعب في المباراة. واختتم الاسبوع بفوز فريق "هوبرز" على فريق “Ghost Honey” بنتيجة (75-73) ونال عبدالله محمد جائزة أفضل لاعب.

وكان اللافت في الاسبوع الثاني حضور لاعب منتخب لبنان كريم عزّالدين لدعم اللاعبين وتشجيعهم.