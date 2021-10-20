تايكواندو: امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود

A + A -

نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو امتحان ترقية لحملة الحزام الأسود لدرجات اول، ثاني، ثالث، رابع دان /بوم و خامس دان في نادي المون لاسال (عين سعاده) .

شارك في الامتحان 123 لاعب و لاعبة ينتمون الى الأندية التالية:

نادي النسر الأسود، نادي المون لاسال، نادي السيدة، نادي تايكون، نادي الأدب والرياضة، نادي اللواء الرفيد، نادي أنترانيك انطلياس، نادي أنترانيك - سن الفيل، نادي غولدن بادي، نادي الجمهور، نادي ليبانيز تايكواندو كوان، نادي سيدة النجاة، نادي المطيلب كونتري كلوب، نادي اللويزة، نادي الاسراء، نادي بودا، نادي البرج عينطورة.

و قد توزّع المشاركون في الامتحان على خمس حلبات مع التقيد بكافة التدابير الوقائية.

أشرف على الامتحانات رئيس اللجنة الغراند ماستر أنور نعمه. وحضر نائب رئيس لجنة الامتحانات الغراند ماستر جورج مخول، الغراند ماستر جورج خطار وعضو الاتحاد المهندس الغراند ماستر ايلي نعمه. و تألفت اللجان الفاحصة من الأساتذة الغراند ماستر نستير عون، الغراند ماستر ايلي ايليا والماسترز: قيصر حمصي، ايلي شرّو، هنري الحاج، جو معلوف، نهرا غصين، نادر سيف الدين، كريستيان أبو جودة، أنيس برباري.