طاولة: ثلاث برونزيات لأشبال لبنان في بطولة سلطنة عمان الدولية

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شاركت بعثة لبنان لكرة الطاولة للناشئين في بطولة سلطنة عمان الدولية والمؤلفة عند الذكور من اللاعبين احمد فحص، ميشال ابي نادر، ومحمد بيروتي، وعند الاناث من اللاعبات مريم الهبش، ياسمينا الهبش، وبيسان شيري، ورافق البعثة عضوا الاتحاد ناجي حلال ومدير المنتخبات الوطنية وسام شيري والمدرب ايلي ابي نادر.

وفي النتائج،تألق اللاعب ميشال ابي نادر، حيث تصدر مجموعته وتأهل ليحرز المركز الثالث - دون 11 عاما كما تأهل إلى دور ال 16 في فئة ال13عاما.

اما اللاعب احمد فحص، فتأهل في المركز الثاني عن مجموعته واكمل ليحقق المركز الثالث في البطولة (فئة دون 11 عاما).كما تأهل إلى دور ال 16 في فئة 13 سنة.اما اللاعبة بيسان شيري فاحتلت المركز الخامس (فئةدون١٣ سنة) ، بعد ان تأهلت من مجموعتها الى دور الربع النهائي، قبل ان تخسر من اللاعبة السورية هند زازا التي شاركت في أولمبياد طوكيو الذي اقيم الصيف الفائت.

كما احتلت بيسان شيري المركز الثالث دون ١١ عاما.

ومن المتوقع ان تشارك شيري في بطولة دولية في إيطاليا في 27 تشرين الأول

الجاري .وقد يشارك ميشال ابي نادر و بيسان شيري في بطولتي سلوفاكيا وهنغاريا الدوليتين من 1 إلى 7 تشرين الثاني المقبل في فئئي دون 11 عاما ودون 13 عاما، ومحاولاتهما تصدر الترتيب العالمي ورفع اسم لبنان.