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اختتام بطولة عادل حكيم الدولية في كرة الطاولة الألقاب لحكيم والهبش وشلهوب وراضي ومختار وكيوان والحمصي

18
OCTOBER
2021
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اختُتمت "بطولة عادل حكيم الدولية الرابعة للقدامى بكرة الطاولة" التي أقيمت  في قاعة نادي غزير على مدى ثلاثة ايام تحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة وبمشاركة اكثر من 100 لاعب ولاعبة من خمس دول عربية وهي مصر والسودان والعراق وسوريا ولبنان وتميزّت بالتنظيم المميز الذي اشرفت عليه اللجنة المنظمة .
وأقيمت في اليوم الثالث والأخير  المباريات النهائية لكافة الفئات العمرية للفردي والفرق وزوجي الرجال بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للعبة جورج كوبلي والرئيس الفخري للاتحاد سليم الحاج نقولا  ورؤساء واعضاء الوفود العربية واعضاء اللجنة المنظمة اضافة الى عدد من محبي اللعبة. 
 
النتائج النهائية
وفي ما يلي  نتائج المباريات النهائية:
-فئة 30-39 سنة:فاز روك حكيم (لبنان) على هلال مختار(لبنان)(3-1).
-فئة 40-49 سنة:فاز محمد الهبش(لبنان) على وائل سيف الدين(لبنان)(3-0)
-فئة 50-59 سنة: فاز جوزيف شلهوب(لبنان) على عصام خوند(لبنان) (3-0)
-فئة فوق ال60 سنة:فاز كاظم راضي(العراق) على قاسم جربوع(العراق)(3-2).
-فئة الزوجي:فاز روك حكيم وهلال مختار(لبنان) على اسامة الحمصي وجوزيف شلهوب(لبنان) (3-0).
-فئة الفرق:فاز الفريق المؤلف من محمد الهبش وفادي كيوان واسامة الحمصي على الفريق المؤلف من  طوني فرسان وهلال المختار وعصام الخوند(3-2).
 
التتويج
وفي الختام أقيم حفل توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات من قبل كوبلي والحاج نقولا وحكيم ورؤساء الوفود.كما سلّم حكيم الهداية التذكارية(المصنوعة من  Woodi
 Mad)الى كوبلي والحاج نقولا ورؤساء الوفود والى اللاعبين المخضرمين وبطلي لبنان السابقين جوزيف شلهوب ومحمد الهبش وجو غطاس(ملعب نادي غزير) ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد والبطولة فادي قسيس والحكم العام عماد مرعب (دولي وحامل الشارة الزرقاء ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني) والى عضو اللجنة المنظمة  الياس بطرس عربون محبة وتقدير.
بدوره تسلّم روك حكيم هدية تذكارية من صاحبة شركة "وودي ماد" جوزيان الخوري.
ثم القى حكيم كلمة وجّه الشكر فيها الى كل من ساهم في انجاح البطولة التي اشرف عليها الاتحاد اللبناني للعبة ولقيت النجاح الكبير بشهادة كل من واكبها.
 
 
 
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