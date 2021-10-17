مورينيو يغازل جماهير نيوكاسل بعد الاستحواذ السعودي

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي، وجود ارتباط عاطفي بينه وبين جماهير نيوكاسل، وذلك في الوقت الذي تربط فيه بعض التقارير اسمه بتدريب الفريق الإنجليزي.

وبات مدرب نيوكاسل الحالي، ستيف بروس، مهددا بقوة بالإقالة، بعد استحواذ مجموعة صندوق الاستثمارات السعودي على الفريق، في ظل ضعف نتائج "الماكبايس" معه هذا الموسم.