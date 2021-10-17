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مورينيو يغازل جماهير نيوكاسل بعد الاستحواذ السعودي

17
OCTOBER
2021
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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي، وجود ارتباط عاطفي بينه وبين جماهير نيوكاسل، وذلك في الوقت الذي تربط فيه بعض التقارير اسمه بتدريب الفريق الإنجليزي.

وبات مدرب نيوكاسل الحالي، ستيف بروس، مهددا بقوة بالإقالة، بعد استحواذ مجموعة صندوق الاستثمارات السعودي على الفريق، في ظل ضعف نتائج "الماكبايس" معه هذا الموسم.

 

وقال مورينيو في هذا الصدد، بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "مع نيوكاسل لا يوجد لدي أي شيء لقوله، حقا لا يوجد أي شيء".

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي يمكن قوله إنني عملت منذ سنوات طويلة مع واحد من أبرز رموز النادي عبر تاريخه، وهو السير بوبي روبسون، ولذلك هناك ارتباط عاطفي بيني وبين المدينة والجماهير هناك، ولا يوجد شيء أكثر من ذلك".

وأتم البرتغالي "السبيشال وان": "أنا هنا (في روما)، وسعيد للغاية بذلك، وأركز بنسبة 100% على مشروع روما".

وعمل جوزيه مورينيو (58 عاما) مترجما للسير بوبي روبسون، خلال فترة تدريب الأخير لفريق برشلونة الإسباني.

يذكر أن مورينيو يستعد مع فريقه روما لمواجهة مضيفه يوفنتوس على ملعبه "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".  

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