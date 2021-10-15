رونالدو يوجه رسالة للجماهير (فيديو)

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حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل لاعب في صفوف فريق "الشياطين الحمر"، وأيضا الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر سبتمبر الماضي.

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" مع جائزتي فريق "الشياطين الحمر" والدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل لاعب في الشهر، مع توجيه كلمة الشكر لكل من صوت له.

كما نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع "تويتر" مقطع فيديو لرونالدو وهو يشكر المشجعين الذين صوتوا له لنيل جائزة اللاعب الأفضل في الشهر الماضي.

وتسلم النجم البرتغالي جائزة اللاعب الأفضل في الشهر، اليوم الخميس، بعد عودته من المشاركة مع منتخب البرتغال، في فترة التوقف الدولي التي أحرز خلالها 4 أهداف، منها ثلاثية "هاتريك" في مرمى لوكسمبورغ (5-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن رونالدو وقع على الـ"هاتريك" العاشر له مع منتخب البرتغال، والـ58 في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وتخطى النجم البرتغالي بعدد الثلاثيات المسجلة بقميص منتخب بلاده المهاجم الدولي الإماراتي علي مبخوت والسويدي سفين ريدل ولكل منهما (9).

وسجل رونالدو هدفين في ظهوره الأول هذا الموسم مع فريق "الشياطين الحمر" أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، إضافة إلى هدف في مرمى وست هام يونايتد.

كما هز "صاروخ ماديرا" شباك مضيفه يونغ بويز السويسري، في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" بقميص "الشياطين الحمر" من جديد، وآخر في شباك فياريال الإسباني.

وعاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى فريق مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما، لعب خلالها تسعة مواسم مع ريال مدريد الإسباني ما بين عامي (2009 و2018)، وثلاثة مواسم مع يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).