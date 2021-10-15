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برشلونة يضع مليار يورو شرطا لفسخ عقد "جوهرته الثمينة"

15
OCTOBER
2021
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وضع برشلونة الإسباني شرطا جزائيا "خياليا" لفسخ عقد نجمه الشاب بيدري، الذي يعتبر من أفضل النجوم الشابة حول العالم.
 
وأعلن برشلونة تجديد عقد نجمه الإسباني بيدري، حتى 2026، بشرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو، وهو أعلى من قيمة فسخ عقد ليونيل ميسي السابق مع برشلونة، والذي كانت قيمته 700 مليون يورو.
 
ويعتبر بيدري البالغ من العمر 18 عاما، من أفضل المواهب الشابة في أوروبا، وشهد الموسم الماضي "انفجارا" في موهبته لفت أنظار أوروبا كلها.
 
ووقع بيدري مع برشلونة في صيف 2020، لكن تطوره السريع عجل بالنادي الكتالوني للتجديد معه بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2026.
 
وخاض بيدري 53 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق، كما شارك بشكل أساسي في مباريات منتخب إسبانيا ببطولة كأس أوروبا 2020.
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