محمد صلاح يعلق بعد "تعثر" المفاوضات مع ليفربول

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أكد النجم المصري محمد صلاح، بأن تركيزه منصب حاليا على إحراز الالقاب مع ناديه ليفربول الإنجليزي، وسط كلام عن تعثر المفاوضات لتجديد عقده.

ولم يتوصل صلاح وليفربول إلى اتفاق، حتى الآن، بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو عام 2023، وأشارت تقرير صحافية بأن العائق في التجديد هو المطالب المادية لصلاح، مؤكدة بأن الأخير يريد أن يتساوى دخلا مع اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو براتب 500 ألف جنيه أسترليني.

وبالعادة، لا يحبذ ليفربول توقيع عقود مجزية مع لاعبين يتخطون الثلاثين من عمرهم، مما عزز من إمكانية رحيل صلاح (29 عاما) عن صفوف الفريق الأحمر.

ويعتبر صلاح من أبرز لاعبي ليفربول، وقد سجل 9 أهداف في 9 مباريات، في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن صلاح قوله: "أنا سعيد طالما أن الفريق يواصل الانتصارات. أحاول المساعدة دائما، من خلال التسجيل أو المساهمة في فوز الفريق في المباريات، هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي".

وتابع: "يجب أن نبذل قصارى جهودنا للظفر بلقب ما، وأعتقد بأننا نملك النوعية لتحقيق هذا الهدف".

وختم: "نملك فريقا كبيرا، وبالتالي علينا أن نتخطى الذات والفوز بلقب ما، أعتقد بأن الجميع يفكر بالطريقة ذاتها".