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3 بريطانيين وإيطالي.. المرشحون لتدريب نيوكاسل "الثوري"

15
OCTOBER
2021
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العمل على قدم وساق في نيوكاسل يونايتد، لاختيار المدرب الأول لثورة الفريق الجديدة في إنجلترا، بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي.
 
ويبدو أن أيام المدرب الإنجليزي ستيف بروس باتت محدودة على رأس النادي، مع اقتراب لحظة إقالته التي لن تكون "حزينة جدا"، حيث سيتقاضى أكثر من 10 ملايين دولار مكافأ فسخ العقد.
 
ووفقا لمصادر الأخبار العالمية، بدأت تنحصر لائحة المرشحين لتولي مهمة تدريب "نيوكاسل الجديد" إلى 4 أسماء رئيسية.
 
بريندان روجرز
 
يعتبر مدرب ليستر سيتي الحالي، بريندان روجرز المرشح الأول لتولي مهمة تدريب نيوكاسل، في حال وافق على الرحيل.
 
وقد يتخذ روجرز هذه الخطوة الجديدة، بعد تحقيقه "المطلوب" مع ليستر سيتي، ومنافسته على المراكز الأربع الأولى في الدوري في المواسم السابقة.
 
ومن المحتمل أن يتشجع روجرز للرحيل بسبب نتائج ليستر المتذبذبة هذا الموسم، والتي لا تشجع على استكمال الموسم والمنافسة بين فرق الوسط.
 
ستيفن جيرارد
 
تولي قائد ليفربول الأسطوري ستيفن جيرارد مهمة تدريب ناد إنجليزي هي مسألة وقت لا أكثر، وهي الخطوة المنطقية له بعد النجاح الساحق الذي حققه في أسكتلندا.
 
وقاد جيرارد نادي رينجرز المتعثر إلى تحقيق لقب الدوري بعد غياب 10 أعوام، عانى فيها النادي من الإفلاس والتخبط، بينما هيمن سيلتك على لقب الدوري.
 
ونجح جيرارد بكتابة التاريخ عندما حقق اللقب من دون أي هزية في 38 مباراة كاملة، مما جعله هدفا رئيسيا لأندية إنجلترا، وعلى رأسهم نيوكاسل.
 
فرانك لامبارد
 
تطور تشلسي كثيرا بعد رحيل فرانك لامبارد، وقدوم "الداهية" توماس توخيل، ولكن لا تنكر جماهير تشلسي فضل لامبارد في تطوير العديد ن لاعبي الفريق.
 
وقدم لامبارد كرة قدم جميلة مع تشلسي واستطاع المنافسة على الدوري، قبل أن تتم إقالته من قبل إدارة الفريق، وهو الآن مرشح حقيقي لتولي تدريب نيوكاسل، الذي قد يعتمد عليه لتأسيس الفريق في حقبته الجديدة.
 
أنتونيو كونتي
 
المخضرم الإيطالي أنتونيو كونتي يعتبر من أبرز المرشحين لتولي تدريب أي ناد يطمح لتحقيق الألقاب، لذلك هو مرشح منطقي لنيوكاسل.
 
المدرب الإيطالي "صعب المراس" قد يجد ضالته أخيرا بالتحكم بفريق له ميزانية مفتوحة، وإدارة متساهلة، في نيوكاسل يونايتد.
 
كونتي يعتبر مدربا خبيرا بتحقيق الألقاب، وتشهد له ألقابه الأربعة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وإنتر ميلانو، ولقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي مع تشلسي.
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