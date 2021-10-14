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برشلونة يضع عينه على نجم مغربي

14
OCTOBER
2021
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نفض مدافع أياكس أمستردام، نصير مزراوي، تبعات تراجع مستواه العام الماضي، ومشاكله مع مدرب منتخب المغرب التي أدت إلى استبعاده من تشكيلة "أسود الأطلس"، بتوهجه مع انطلاق هذا الموسم.
 
إن تألق المدافع الأيمن للنادي الهولندي بداية الموسم الحالي، جعل عيون الأندية الأوروبية الكبرى تضع أمالها في استقدامه، خاصة وأن عقده سينتهي في الموسم الكروي الحالي.
 
ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن مزراوي، الذي سجل أربعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات خاضها مع أياكس هذا الموسم، أضحى هدفا لأطماع نادي برشلونة، حيث يسعى الفريق الكتالوني لاستقدام الظهير الأيمن المغربي في صفقة انتقال حر مباشرة بعد نهاية عقده.
 
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيدخل الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف ضم أفضل اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، في ظل حاجة الفريق لدعم كبير، ومعاناته من أزمة مالية تسببت في رحيل عدد من لاعبيه البارزين في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار أسطورته ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان.
 
وذكرت أن أبرز الأسماء الموجودة على لائحة برشلونة في هذا الشأن، أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، وديوغو كوستا، حارس بورتو، ونصير مزراوي، وفرانك كيسي، لاعب خط وسط ميلان، وباولو ديبالا، صانع ألعاب يوفنتوس، إضافة إلى نجوم آخرين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.
روسيا اليوم
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