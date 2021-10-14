صديقة نجم ريال مدريد السابق تدهسه بالسيارة

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منذ انضمامه لريال مدريد الإسباني في 2011، وحياة لاعب كرة القدم الإسباني خيسي رودريغيز تدور في دائرة مغلقة من الأحداث السيئة.

وكان من المتوقع أن يكون المهاجم الإسباني خيسي رودريغيز نجما واعدا عندما انضم للفريق الأول في ريال مدريد عام 2011، لكن مشواره تعثر لينتهي به المطاف اليوم في الدرجة الثانية في إسبانيا مع لاس بالماس.

وعاش خيسي حياة صاخبة، وأصبح مادة للسخرية عندما قرر التوجه للغناء في فترة من الفترات، كما تعرضت شقته لانفجار كاد يودي بحياته.

أما الآن، ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الإسباني خيسي رودريغيز، لاعب ريال مدريد السابق، أصيب في قدمه نتيجة دهْس بالسيارة من قِبل صديقته أوراه رويز بعد جدال حدث بينهما.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، أقدمت رويز على دهس قدم خيسي بالسيارة بعد الجدال المحتدم بينهما.

وأظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، خيسي وهو يعرج مبتعدا عن مكان الحادث، بمساعدة أحد الأصدقاء.