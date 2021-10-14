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بطولة عادل حكيم الدولية في كرة الطاولة الافتتاح السادسة من مساء الجمعة في نادي غزير

14
OCTOBER
2021
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تُفتتح عند الساعة السادسة من مساء الجمعة 15 تشرين الأول الجاري "بطولة عادل حكيم الدولية الرابعة للقدامى بكرة الطاولة" في قاعة نادي غزير والتي تقام على مدى ثلاثة ايام الجمعة والسبت والأحد 15 و16 و17 تشرين الثاني الجاري تحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة.
 
ويتضمّن حفل الافتتاح دخول اللاعبين واللاعبات الى ارض الملعب فالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من عريّف الحفل تليها كلمة رئيس اللجنة المنظمة الرئيس السابق لاتحاد كرة الطاولة سليم الحاج نقولا فكلمة رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي .الكلمة الأخيرة لمنظّم البطولة حامل لقب كأس لبنان اللاعب الدولي روك حكيم ليُعلن في نهايتها رسمياً افتتاح البطولة، وسط اجواء احتفالية، والتي يشارك فيها اكثر من 100 لاعب ولاعبة من خمس دول عربية وهي مصر والسودان والعراق وسوريا ولبنان حيث بدأ اللاعبون العرب بالتوافد الى لبنان على ان يكتمل وصولهم صباح الجمعة .
ثم تجري عملية توزيع الدروع التذكارية على كبار الحضور .
 
وبعد انتهاء عملية توزيع الدروع التقديرية، سيكون عشاق كرة الطاولة امام مباراة استعراضية شيّقة سيكون طرفها  اللاعب الدولي روك حكيم .وفي ختامها ،تتابع التصفيات التمهيدية التي تكون قد بدأت عند الساعة الخامسة عصراً .
 
وقد قُسّم اللاعبون إلى أربع فئات عمرية بين 30 و39  سنة وبين 40 و49 سنة وبين 50 و 59 سنة و 60 سنة وما فوق .وقد اضافت اللجنة المنظمة للبطولة فئة خاصة للسيدات لأول مرة في تاريخ البطولة.
 
هذا وأنهت اللجنة المنظمة كافة التحضيرات لانطلاق  البطولة ودعت عشاق لعبة كرة الطاولة الى مواكبة الحدث الرياضي عبر الحضور الى ملعب نادي غزير. 
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