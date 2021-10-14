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بسبب محمد صلاح.. ميلان يتعاقد مع حارس جديد

14
OCTOBER
2021
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قال ميلان المنافس الدوري الإيطالي، الأربعاء، إنه تعاقد مع الحارس أنطونيو ميرانتي، في صفقة مجانية بعد غياب حارسه الأساسي مايك ماينان، عشرة أسابيع، إثر خضوعه لجراحه في معصمه.
 
ووقع ميرانتي البالغ عمره 38 عاما عقدا حتى نهاية الموسم الحالي لسد فراغ غياب ماينان.
 
ويملك ميرانتي (38 عاما)، الذي لم يرتبط بأي ناد بعد رحيله عن روما في نهاية الموسم الماضي، خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي حيث خاض 368 مباراة مع روما وبولونيا وبارما وسامبدوريا وسيينا.
 
وقال أي سي ميلان المنافس في الدوري الإيطالي، الأربعاء، إن حارسه مايك ماينان سيغيب عن الملاعب عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحه في معصمه.
 
وكان ماينان قد تعرض للإصابة بمعصمه الأيسر، أثناء تصديه لركلة جزاء نفذها المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وأي سي ميلان بدوري أبطال أوروبا.
 
العصر الذهبي للقفاز الذهبي
 
ونجح ماينان بالتصدي لركلة جزاء صلاح القوية، ولكنه دفع الثمن غاليا، حيث تم استبداله خلال اللقاء بسبب آلام في المعصم، تبين لاحقا أنها تمزق في أربطة المعصم.
 
وقال ميلان في موقعه على الإنترنت: "يمكن لميلان التأكيد أن مايك ماينان خضع اليوم لفحص بالمنظار كشف عن إصابة في أربطة معصمه الأيسر، وقد تم علاجها".
 
"الجراحة نجحت تماما. سيرتاح ستة أسابيع قبل البدء في إعادة التأهيل. ومن المتوقع غيابه عن المباريات لمدة عشرة أسابيع".
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