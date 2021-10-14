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موسيماني باق مع الأهلي دون زيادة في الراتب.. وتأجيل التجديد

14
OCTOBER
2021
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كشفت إدارة الأهلي المصري في بيان رسمي، استكمال عقد مدربه بيتسو موسيماني الحالي، دون زيادة في الراتب، وإرجاء المفاوضات حول عقد جديد، والنظر في طلبات المدرب في وقت لاحق.
 
وأوقف النادي الأهلي المصري مفاوضات تجديد عقد مدربه بيتسو موسيماني، وأعلن تأجيلها إلى ما قبل اقتراب نهاية تعاقده الحالي بنهاية موسم 2021-2022.
 
ووضعت القلعة الحمراء نقطة رجوع من جديد للمفاوضات، بإشارة أمير توفيق، مدير التعاقدات، إلى أن ثمة جلسات ودية جمعته بالمدرب الجنوب أفريقي حول تجديد التعاقد، قبل أن يتم تأجيل الحسم عدة أشهر.
 
قرار حكيم
 
وفي حديث مع موقع سكاي نيوز عربية، قال مختار مختار، أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مر التاريخ: "قرار تأجيل تجديد عقد موسيماني كان موفقا للغاية من إدارة محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي)".
 
وشهدت الفترة الماضية تقارير إعلامية حول مغالاة موسيماني في طلباته المالية، ووضع شرط جزائي يمنحه المتبقي من قيمة عقده بالكامل عند الإقالة في أي وقت.
 
وأضاف مختار: "الأفضل للنادي الأهلي هو الانتظار حتى نهاية تعاقد موسيماني الحالي، قبل أن يتم فتح باب التفاوض من جديد".
 
وتابع نجم الأهلي السابق قائلا: "قرار الأهلي بتأجيل التفاوض حول تجديد العقد موفق جدا لاعتبارات كثيرة، أهمها هي مغالاة المدرب في طلباته بالعقد الجديد، وهذا غير مقبول".
 
فوائد متبادلة
 
واعتبر مختار الذي عمل مدربا للنادي الأهلي في جهاز البرتغالي مانويل جوزيه عام 2001، أن موسيماني حصل على الكثير من الفوائد بعمله مدربا للأهلي، مثلما استفاد النادي.
 
الأهلي حقق لقبي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021 تحت قيادة بيتسو موسيماني، بالإضافة إلى حصد برونزية كأس العالم، والفوز بكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر.
 
وأردف مختار: "يقولون إن موسيماني لديه عروض خارجية، فهل كانت ستأتيه تلك العروض لو ظل مدربا في جنوب إفريقيا؟ الأهلي هو سبب شهرته وحصوله على هذه العروض إن صحت".
 
وأنهى نجم الأهلي المعتزل: "العمل في الأهلي شرف لموسيماني وكذلك أي مدرب، لأنه النادي رقم 1 في إفريقيا، كمدرب لا أعرف لماذا يُغالي في طلباته، لقد انتفع باسم النادي الأهلي كثيرا".
 
وانطلق موسم النادي الأهلي بمباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش التي حسمها الأخير بركلات الترجيح لتزداد الانتقادات حول بيتسو موسيماني عقب خسارته بطولة الدوري في الموسم الماضي.
 
لكن المدرب الجنوب إفريقي سيقود المارد الأحمر من جديد في دوري أبطال إفريقيا ضد الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 يوم 16 أكتوبر الجاري، بحثا عن إنجاز غير مسبوق بالتتويج باللقب 3 مرات تواليا.
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