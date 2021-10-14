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لاعب منتخب ويلز الشاب ديفيد بروكس يعلن إصابته بمرض السرطان

14
OCTOBER
2021
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أعلن لاعب خط وسط منتخب ويلز وفريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، ديفيد بروكس، اليوم الأربعاء، إصابته بمرض ليمفوما هودجكين، أحد أنواع سرطان الدم، وسيبدأ العلاج الأسبوع المقبل.

وغاب بروكس، البالغ من العمر 24 عاما، عن تشكيلة منتخب بلاده الأسبوع الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتوجه بالشكر إلى الفريق الطبي على مساعدته في تشخيص المرض.

وقال بروكس في بيان عبر موقع بورنموث على الإنترنت، قال فيه: "لقد تم تشخيص حالتي في المرحلة الثانية من مرض ليمفوما هودجكين وسأبدأ العلاج الأسبوع المقبل. رغم ما يمثله ذلك من صدمة لي ولعائلتي، إلا أن التوقعات إيجابية وواثق في التعافي تماما والعودة للعب في أقرب وقت ممكن". 

وأضاف اللاعب الويلزي الشاب: "أود أن أعرب عن تقديري للأطباء والممرضات والاستشاريين والموظفين الذين عالجوني لاحترافيتهم ودفئهم وتفهمهم خلال هذه الفترة".

وتابع: "أود أن أشكر الجميع في اتحاد كرة القدم في ويلز لأنه بدون الاهتمام السريع من فريقهم الطبي ربما لم نكتشف المرض. كما أود أيضا أن أتقدم بالشكر إلى بورنموث على كل دعمهم ومساعدتهم الأسبوع الماضي".

وأشار بروكس: "على الرغم من أنني أقدر أنه سيكون هناك اهتمام واهتمام إعلامي، إلا أنني أود أن أطلب احترام خصوصيتي في الأشهر المقبلة، وسأشارك آخر المستجدات بشأن تقدمي عندما أتمكن من القيام بذلك. شكرا للجميع على رسائل الدعم...".

وأتم بروكس: "أتطلع إلى رؤيتكم جميعا مرة أخرى وممارسة الرياضة التي أحبها قريبا جدا".

وشارك اللاعب الشاب في 9 مباريات مع برونموث هذا الموسم، وسجل خلالها 3 أهداف، كما شارك في 21 مباراة دولية مع منتخب ويلز، وأحرز خلالها هدفين.

يذكر أن ديفيد بروكس انضم إلى صفوف فريق بورنموث قادما من شيفيلد يونايتد مقابل 11.5 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2018

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