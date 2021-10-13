بطولة لبنان لنصف الماراتون- 2021

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لقب الرجال لطوني حنا والسيدات لجينيفر تومازو

وسعاده يشكر كل من ساهم في انجاح الحدث

نظّم الإتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة لبنان لسباق نصف الماراثون لعام 2021 ( km 21,100) إنطلاقاً من مجمع فؤاد شهاب الرياضي - جونية، بإتجاه المعاملتين (مفرق أوسكار بالاس ) ، ومن ثم العودة بإتجاه منطقة الضبيه عبر الطريق البحرية (قبل مفرق ثكنة الفهود) ، ومن ثم العودة مجدداً على نفس المسار وصولاً إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي، بمشاركة 227 عداء وعداءة ينتمون إلى 17 ناد إتحادي. وحضر رئيس الإتحاد رولان سعادة، نائبة الرئيس ناديا نعمة، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان وأعضاء الهيئة الإدارية جوزف ساسين، فيليب بجاني، نديم عبود وكاتيا راشد.

وأتت النتائج على الشكل التالي:

*فئة الرجال (الترتيب العام ) :

1- طوني حنا – ليتز ران – 1.09.38 ساعة

2- زاهر زين الدين – الجيش اللبناني – 1.10.59 س

3- حسن كركلي – الجيش اللبناني – 1.12.56 س

*فئة السيدات (الترتيب العام ) :

1- جينيفير تومازو – انتر ليبانون – 1.31.03 س

2- كاتيا راشد – الأرز – 1.31.48 س

3- ندى جسر – انتر ليبانون – 1.36.24 س

*فئة الناشئات تحت 18 سنة:

1- يارا رزق –انتر ليبانون – 1.39.57 س

*فئة شابات تحت 20 سنة :

1- اّيا صلح – القلعة – 2:25.46 س

2- فاطمة طبيخ– القلعة – 2.25.48 س

*فئة شباب تحت 20 سنة :

1- جاد شميساني – انتر ليبانون – 1:19.49 س

2- شربل منصور – انتر ليبانون – 1:30.40 س

*فئة السيدات 20-34 سنة:

1- جينيفير تومازو – ليتز ران – 1.31.03 س

2- لؤى زعرور – انتر ليبانون – 1.39.05 س

3- بيا مخول – انتر ليبانون – 1.40.36 س

*فئة الرجال تحت 20-34 سنة :

1- زاهر زين الدين – الجيش اللبناني – 1:10.59 س

2- أحمد غاليه – انتر ليبانون – 1:1313 د

3- أنطوني جعيتاني – الأرز – 1:14.47 س

*فئة الرجال 35-39 سنة :

1- طوني حنا – ليتز ران – 1.09.38 س

2- حسن كركلي – الجيش اللبناني – 1.12.56 س

3- حسين قيس – الجيش اللبناني – 1.14.09 س

*فئة السيدات 35-39 سنة:

1- ساندرا عين الشيبه – الأرز – 1.49.56 س

2- لما صعب – ليتز ران – 1.50.17 س

*فئة الرجال 40-44 سنة :

1- عماد جزيني – قوى الامن – 1.14.57 س

2- جورج دبلين – الايليت – 1.23.55 س

3- مصطفى غريب – قوى الامن – 1.26.25 س

*فئة السيدات 40-44 سنة:

1- كاتيا راشد – الارز – 1.31.48 س

2- ميسا شرازي – انتر ليبانون – 1.38.18 س

3- جومانا صفا – ايليت – 1.40.43 س

*فئة الرجال 45-49 سنة :

1- داوود مصطفى – ليتز ران – 1.18.46 س

2- وسام يزبك – الإيليت – 1.20.47 س

3- وسام هديفا – قوى الأمن – 1.23.18 س

*فئة السيدات 45-49 سنة:

1- ندى جسر – انتر ليبانون – 1.36.24 س

2- عليا حيدر – ليتز ران – 1.40.31 س

*فئة الرجال 50-54 سنة :

1- زهير ناجي – انتر ليبانون – 1.28.47 س

2- شربل برقاشي – الأمن الداخلي – 1.29.46 س

3- حمدان حمدان – الايليت – 1.33.45 س

*فئة السيدات 50-54 سنة :

1- ياسمين المصري – الايليت – 2.07.42 س

2- وجدان حمود – انتر ليبانون – 2:40.07 س

*فئة الرجال 55-59 سنة :

1- ريمون سمعان –الايليت– 1.29.11 س

2- علي مكي – انتر ليبانون – 1.30.50 س

3- عيسى نصار – الايليت – 1.34.47 س

*فئة السيدات 55-59 سنة :

1- ندى سجعان – ليتز ران – 1.56.05 س

*فئة الرجال 60-64 سنة :

1- ياسين أرابيا – قوى الأمن – 1.31.06 س

2- حسن زيتون – ايليت – 1.43.04 س

*فئة السيدات 60-64 سنة :

1- ندى إيليا – ليتز ران – 2:11.12 س

*فئة الرجال 65-69 سنة :

1- أحمد غزيل –الايليت – 1.44.35 س

2- علي شريف – القلعة – 2.04.46 س

3- عبود أبي يونس – الأيليت – 2.13.52 س

فئة الرجال 70-74 سنة :

1- حسين أمهز – القلعة – 2.06.37 س

فئة الرجال 75-79 سنة :

1- عادل عرقجي – ايليت – 2.12.32 س

فئة الرجال – غير لبنانيين :

1- سمير سلمان- ليتز ران – 1:15.42 س

2- طارق هليهل – الارز – 1.16.47 س

3- صدام حسن – الأنصار – 1.28.47 س

فئة السيدات – غير لبنانيين :

1- غنى كلزار- الايليت – 1.56.16 س

وقبيل حفل التتويج وجّه سعاده الشكر إلى قائد سرية جونيه في القوى الأمن الداخلي العقيد سعد كيروز، الجيش اللبناني، رئيس شرطة بلدية جونيه العقيد المتقاعد جورج توما، إدارة مجمع فؤاد شهاب والصليب الأحمر اللبناني لمساهمتهم في انجاح السباق حيث كان التنظيم رائع والمسار مقفل من الساعة السادسة والنصف وحتى الساعة العاشرة صباحا˝ وذلك من أجل سلامة جميع العدائين والعداءات المشاركين.

وفي الختام تمّ توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.