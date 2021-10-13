انتخابات الاتحاد الآسيوي للمبارزة

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اللبناني جورج زيدان عضواً بالمكتب التنفيذي وزياد ابو عرّاج في لجنة التسويق

انتُخب نائب رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة ورئيس شرف الاتحاد جورج زيدان عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة في الانتخابات الحضورية التي جرت في طشقند(أوزباكستان).

وحضر ممثلو 38 اتحاد وطني آسيوي(31 حضورياً و8 الكترونياً) ومثّل لبنان رئيس الاتحاد اللبناني جهاد سلامة ونائبه جورج زيدان.واسفرت الانتخابات عن انتخاب الاماراتي الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيساً للاتحاد الآسيوي وجورج زيدان عضواً في المكتب التنفيذي بعدما حصل على 26 صوت. وهي المرة الأولى التي يشغل فيها لبناني منصباً ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد القاري انتخاباً وليس بالتعيين.

كما انتخب امين صندوق الاتحاد اللبناني زياد ابو عراج عضواً في لجنة التسويق وحاز على 18 صوت وهو الرقم الأعلى مناصفة مع مرشح من أوزباكستان.

وكانت للاتحاد اللبناني برئاسة جهاد سلامه ونائبه جورج زيدان اليد الطولى في جمع الدول العربية ودول منطقة غرب آسيا وتوحيد الاقتراع وادارة الانتخابات.وقد أثني رؤساء الاتحادات الوطنية واعضاء الوفود على الدور الذي لعبه سلامة وزيدان في ادارة"المعركة الانتخابية".