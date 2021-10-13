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رئيس الفيفا يعرض استضافة بطولة كأس العالم على إسرائيل والإمارات

13
OCTOBER
2021
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عرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو على إسرائيل استضافة بطولة كأس العالم 2030.
 
وقال الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتويتر، إن بينيت التقى اليوم الثلاثاء رئيس "الفيفا" جياني إنفناتينو وهنأه بمناسبة زيارته الأولى إلى إسرائيل.
 
 
وأضاف أنه خلال اللقاء طرح إنفانتينو فكرة قيام إسرائيل باستضافة مباريات بطولة كأس العالم عام 2030 إلى جانب دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
يأتي ذلك في وقت تتطور فيه العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب منذ توقيع اتفاق سلام وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية العام الماضي.
 
وكان إنفانتينو وصل إلى إسرائيل لأول مرة منذ توليه منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الاثنين.
 
واعتبر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي هذه الزيارة دليلا على مكانة إسرائيل في رياضة كرة القدم العالمية، فيما ألغت السلطة الفلسطينية زيارة إنفانتينو لرام الله ردا على مشاركته في افتتاح ما يدعى "متحف التسامح" في القدس الشرقية.
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