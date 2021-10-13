سلة: نتائج الأسبوع الأول لبطولة "السوبر ليغ" بالامارات

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اطلقت "سبورتس مانيا" في دبي بطولة الـ"سوبر ليغ" في كرة السلة تحت اشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي لكرة السلة.

تشارك في البطولة ثمانية فرق مؤلفة من لاعبين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية حيث تقام جميع المباريات على أرض ملعب الوصل الرياضي.

وفي ما يلي نتائج الأسبوع الأول: فاز فريق "Sportech" على "Jedis" وكان أفضل لاعب مامادو نداي. وفي المباراة الثانية حقّق فريق "Hoopers" الفوز على حساب "Aramex" وكان أفضل لاعب عصام ترمانيني.

أما في المباراة الثالثة فقد فاز فريق "Triple Threat" في الثواني الأخيرة على فريق "Ghost Honey" بتألق اللاعب حسن دندش. واختتم الأسبوع بفوز فريق "Swish" على فريق "Chalhoub Group" ونال أسّاني بوي جائزة أفضل لاعب في المباراة.