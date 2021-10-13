living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لفوز كبير على لوكسمبورغس

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة 58 في مسيرته، ليقود البرتغال للفوز 5-صفر على لوكسمبورغ، في المجموعة الأولى الأوروبية بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، الثلاثاء.
 
وهذه الثلاثية تعني أن رونالدو أصبح أول رجل يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ورفع رصيده إلى 115 هدفا في 182 مباراة دولية، ليواصل تعزيز تصدره لقائمة الهدافين.
 
وحافظت البرتغال على المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة واحدة عن صربيا المتصدرة التي تملك 17 نقطة عقب فوزها 3-1 على أذربيجان اليوم، لكن يملك رفاق رونالدو مباراة مؤجلة إلى جانب التفوق بفارق كبير من الأهداف.
 
وحسمت البرتغال المواجهة بشكل مبكر في أول 18 دقيقة.
 
وسجل رونالدو هدفين من علامة الجزاء قبل أن يضيف زميله في مانشستر يونايتد برونو فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة برناردو سيلفا.
 
وأهدر رونالدو فرصتين خطيرتين قبل الاستراحة وبعدها لتسجيل هدفه الشخصي الثالث، ثم أنقذ أنطوني موريس حارس لوكسمبورغ تسديدة خلفية رائعة من الهداف البرتغالي.
 
ولم تنتظر البرتغال طويلا حتى جاء الهدف الرابع، لكنه عن طريق لاعب الوسط جواو بالينيا قبل حوالي عشرين دقيقة من النهاية.
 
ونجح رونالدو أخيرا في تسجيل هدفه الشخصي الثالث قبل ثلاث دقائق من النهاية عن طريق ضربة رأس من مدى قريب.
 
وستلعب البرتغال في الجولة المقبلة في ضيافة أيرلندا، قبل أن تستضيف صربيا في الجولة الأخيرة في مباراة قد تكون حاسمة على بطاقة الظهور في مونديال 2022 العام المقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout