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تصفيات مونديال 2022.. ويلز تؤجل تأهل بلجيكا

12
OCTOBER
2021
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أجلت ويلز تأهل بلجيكا إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"، بفوزها الثمين على مضيفتها إستونيا 1-0، أمس الاثنين ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية.
 
وسجل مهاجم كارديف سيتي، كيفر مور، الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 12، إثر تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس، آرون رامسي.
 
وكانت بلجيكا بحاجة إلى تعثر ويلز أمام إستونيا لضمان تأهلها دون أن تلعب، بيد أن فوز رفاق نجم ريال مدريد، غاريث بيل الغائب عن لقاء أمس بسبب الإصابة، أجل تأهل "الشياطين الحمر" إلى الجولة السابعة قبل الأخيرة في 13 نوفمبر المقبل عندما تستضيف إستونيا.
 
وعززت ويلز موقعها في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بلجيكا المتصدرة، والتي غابت عن النافذة الدولية الحالية بسبب خوضها الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث حلت رابعة بخسارتها أمام إيطاليا 1-2، وقبلها أمام فرنسا 2-3 في نصف النهائي.
 
وفي المجموعة ذاتها، أبقت التشيك على آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على مضيفتها بيلاروس بهدفين نظيفين سجلهما باتريك شيك، وآدم هلوزيك، في الدقيقتين 22، و65.
 
وعززت التشيك موقعها في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من سبع مباريات بفارق الأهداف أمام ويلز، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بعد تلقيها الخسارة السادسة على التوالي.
روسيا اليوم
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