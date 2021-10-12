الروسي مدفيديف يتأهل بسهولة للدور الثالث في إنديان ويلز

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تأهل الروسي دانييل مدفيديف بطل أمريكا المفتوحة إلى الدور الثالث ببطولة إنديان ويلز بعد فوزه السهل على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بنتيجة 6-4 و6-2 الليلة الماضية.

وحافظ اللاعب الروسي المصنف الأول في البطولة على سجله المثالي أمام نظيره الأمريكي في خمس مباريات.

وكسر مدفيديف البالغ 25 عاما إرسال ماكدونالد في افتتاح المباراة.

وأثبت مدفيديف قوته في تغطية جميع أرجاء الملعب وفشل ماكدونالد في مجاراة نظيرة الروسي.

وحسم مدفيديف المباراة عندما سدد ضربة خلفية أعادها اللاعب الأمريكي خارج الملعب.

وكان مدفيديف أنهى آمال نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا في حصد جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد عندما تغلب على اللاعب الصربي في نهائي أمريكا المفتوحة.

وانسحب دجوكوفيتش من إنديان ويلز، التي ألغيت في العام الماضي جراء جائحة فيروس كورونا، قبل انطلاقها.

ويلعب مدفيديف في الدور الثالث ضد فيليب كراينوفيتش الذي تغلب على ماركوس جيرون بنتيجة 7-6 و7-5.