بطولة عادل حكيم الدولية في كرة الطاولة مشاركة 103 لاعب ولاعبة ...والافتتاح الجمعة

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ"بطولة عادل حكيم الدولية الرابعة للقدامى بكرة الطاولة"، التي ستقام على طاولات نادي الرياضي غزير تحت إشراف الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة ايام 15 و16 و17 تشرين الأول الجاري عن مشاركة 103 لاعب ولاعبة من خمس دول عربية وهي مصر والسودان والعراق وسوريا ولبنان .وقد قُسّم

اللاعبون إلى أربع فئات عمرية بين 30 و39 سنة وبين 40 و49 سنة وبين 50 و 59 سنة و 60 سنة وما فوق .وقد اضافت اللجنة المنظمة للبطولة فئة خاصة للسيدات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن بطولة عادل حكيم الدولية قد أقيمت للمرة الأولى عام 2011 وشهدت نجاحاً كبيراً وستنطلق رسمياً في نسختها الرابعة عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 15 تشرين الأول الجاري وقد بلغ عدد المشاركين لحظة اقفال باب المشاركة على مائة وثلاثة لاعبين(103).

وأعلن حامل لقب مسابقة كأس لبنان في كرة الطاولة اللاعب الدولي روك حكيم ان كافة الاستعدادات لانطلاق البطولة قد اتّخذت داعياً عشاق اللعبة الى حضورها على مدى ثلاثة ايام .واضاف "ان اجتماعاً عقد مساء الاثنين الفائت في نادي الأدب والرياضة(كفرشيما) ضمّ عدداً من اعضاء اللجنة المنظمة تناول وضع اللمسات الأخيرة على البطولة التي تعني لي الكثير على الصعيد الشخصي".