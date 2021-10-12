بطولة لبنان في الدريفت-الجولة الثالثة الألقاب لحلبي والجوهري وزوقي وتنوري

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أحرز فراس حلبي لقب فئة المحترفين وفضيل الجوهري لقب فئة السيارات المعدلة بنسبة كبيرة ومايك ذوقي لقب فئة الهواة وجورج تنوري لقب فئة السيارات المعدلة للهواة للمسابقة الثالثة للعام الجاري في عروض الانجراف(الدريفت) التي نظّمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة في "مزار موتور بارك"(كفردبيان) بمشاركة 36 سيارة وبرعاية اطارات "لينغ لونغ".ويندرج السباق في اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان للانجراف للعام الجاري.

وفي ما يلي نتائج السائقين الثلاثة الأوائل في كافة الفئات:

*فئة المحترفين:

1- فراس حلبي على نيسان 350 زد :289 نقطة

2- محمد خنجي على بي ام دبليو 320 آي :281 نقطة

3- اكزافييه مسعد على نيسان 350 زد:266 نقطة.

*فئة السيارات المعدلة بنسبة كبيرة Hybrid) ):

1- فضيل الجوهري على بي أم دبليو 318 آي:239 نقطة

2- راني صالحة على بي ام دبليو اي 36 :232 نقطة

3- جوزيف قليعاني على بي ام دبليو 325 آي :222 نقطة

*فئة الهواة:

1- مايك زوقي على نيسان 350 زد :226 نقطة

2- فادي حسون على نيسان 350 زد :198 نقطة

3- جان قازان على نيسان 350 زد :178 نقطة

*فئة الهواة للسيارات المعدّلة:

1- جورج تنوري على نيسان 350 زد :242 نقطة

2- محمد جعفر على نيسان 350 زد:115 نقطة

واحرزت سينتيا آنا اليان كأس السيدات لفئة الHybrid وكارين قاعي كأس السيدات لفئة الهواة.

وتألفت لجنة الحكام من جان بيار نصرالله ويوسف باسيل وميشال زغيب.

وفي الختام، وزّع ممثل بلدية كفردبيان وليد بعينو ورئيس مصلحة الرياضة في النادي اللبناني للسيارات والسياحة كابي كريكر ومدير المسابقة مارك حايك واعضاء لجنة الحكام الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات.

وسلّم كريكر درعاً تذكارياً ،باسم النادي المنظّم،الى بعينو عربون محبة وشكر وتقدير.