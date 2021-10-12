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مقررات الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة: اقرار نظام البطولات..وتشكيل لجنة للاشراف عليها

12
OCTOBER
2021
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تثبيت نتائج المسابقات وتواقيع اللاعبين
 
عقدت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جلسة عادية (رقم 10) حضورياً في قاعة الاجتماعات لمجمّع ميشال المرّ الرياضي - البوشرية  برئاسة رئيس الاتحاد وليد القاصوف وبحضور غالبية الأعضاء. 
في بداية الجلسة رحّب الرئيس بالحاضرين و تمنى ان تعقد جلسات الاتحاد مستقبلا في المقر لحين تبديل دوام تشغيل المولد الكهربائي في سنتر البناية(الكائن فيه  المقر) شاكرا إدارة مجمع المرّ لإستضافة اجتماعات اللجنة.
ثم تلا الأمين العام عصام ابو جوده محضر الجلسة السابقة وتمّ التصديق عليه بالأجماع لينتقل الحاضرون الى دراسة البنود الواردة على جدول الاعمال وليقرروا ما يلي:
1- الاطلاع على كتاب المدرّب وليم الأسمر و تأجيل البحث بتدريبات الناشئين الى موعد آخر.
2- الاطلاع على دعوة رئيس الاتحاد الدولي آري دا سيلفا غراسا لرئيس الاتحاد اللبناني وليد القاصوف لحضور الاجتماع التنسيقي لدول المشرق العربي و دول الخليج العربي الذي يعقد في دبي من 14 الى 16 تشرين الأول 2021 للتنسيق و مساعدة هذه الدول للنهوض بلعبة الكرة الطائرةعلى الصعيد الوطني وفي المنطقة ، و تمنى الحضور التوفيق للرئيس في مهمته.
3- تثبيت نتائج بطولة كأس الصيف للرجال و السيّدات لعام 2021.
4- تثبيت نتائج بطولة لبنان للفئات العمرية للذكور و الإناث 
لعام 2021
5- تثبيت نتائج بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للرجال و السيّدات لعام 2021.
6-تثبيت نتائج بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للفئات العمرية لعام 2021.
7- تثبيت انتقالات و تواقيع اللاعبات و اللاعبين لموسم 2021 – 2022.
8- اقرار نظام بطولة لبنان للدرجة الاولى لموسم 2021 – 2022 
9- اقرارنظام بطولة لبنان للدرجة الثانية  لموسم 2021 – 2022 و ترتيب الفرق بالمجموعتين على ان يصار الى توزيع الفرق في المجموعتين في حال انسحاب فريق او اكثر من المشاركة بالبطولة. 
10- اقرارنظام بطولة لبنان للسيدات لموسم 2021 – 2022 على ان تقام البطولة حسب عدد الأندية المشاركة ، و يقام دوري كامل في حال مشاركة أقل من 8 فرق، اما في حال مشاركة ثمانية فرق و أكثر فتقام البطولة على أساس مجموعتين .
11- تأليف لجنة للأشراف على بطولات موسم 2021 -2022 برئاسة رئيس الاتحاد وليد القاصوف وتضم  الأمين العام عصام ابوجودة ( مقرراً)  و عضوية ناجي باسيل و الدكتور ايلي موسى و المهندس  علي بو علي و عساف مهنا والمدير التنفيذي  اميل جبّور و طوني غانم عن الفنيين والياس طايع عن الحكام.
12- اقرار ايام فتح ابواب الاتحاد و دوام الموظفين و تكليف الأمين العام اجراء اللازم.
13- تحديد رسم الاشتراك السنوي للأندية لموسم  2021 – 2022 كالآتي:
-الدرجة الأولى:2.500.000 ل ل
-الدرجة الثانية:2.000.000 ل ل
-الدرجة الثالثة 1.500.000 ل ل
-الدرجتان الرابعة والخامس:1.200.000 ل ل
14- التعميم على الأندية نظام البطولات و رسم الاشتراك السنوي و دوام فتح مقر الاتحاد.
15- اقرار بدل تنقلات حكام بطولة لبنان للسيدات و الرجال للكرة الطائرة الشاطئية و بدل تنقلات فنيي وحكام مسابقة كأس الصيف للرجال و السيّدات وبطولة لبنان للفئات العمرية  للكرة الطائرة الشاطئية وبطولة لبنان للفئات العمرية للإناث و الذكور.
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