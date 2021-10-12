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كيف استعد منتخب ليبيا لصلاح ومرموش قبيل "موقعة" بنغازي؟

12
OCTOBER
2021
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يلقتي المنتخب المصري لكرة القدم، مساء الاثنين، نظيره الليبي، على ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.
وعن هذه المباراة قال عبد الفتاح قنبيج مدير منتخب ليبيا، إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة للمنتخب الليبي وقد تم الاستعداد لها جيدا.
 
وأضاف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب الليبي" يتمنى مبارة تليق بالفريقين الأشقاء.. ونحن عازمون على نحقيق نتيجية ايجابية على أرضنا".
 
وعما إذا كانت هناك استعدادات خاصة للنجم المصري محمد صلاح ، قال قنبيج إن "محمد صلاح لاعب عالمي له قيمته وسنتعامل معه كلاعب ضمن فريق ومراقبته كأي لاعب منافس في خط الهجوم وهذه مسؤلية خط الدفاع".
 
وعن اللاعب الشاب عمر مرموش الذي أحرز هدف الفوز على منتخب ليبيا في المبارة السابقة ضمن التصفيات والتي أقيمت في مصر الجمعة الماضية، قال مدير المنتخب الليبي: "إن مرموش بالفعل أظهر تميزا كبيرا، وبالقطع تم الاستعداد جيدا لجميع اللاعبين، والدفاع الليبي تقع على عاتقه مسوؤلية كبيرة".
 
ووكان المنتخب الليبي يتصدر المجموعة بعدد 6 نقاط بينما كان المنتخب المصري 4 فقط قبل أن يفوز منتخب مصر على نظيره الليبي في مباراة الذهاب بالقاهرة مساء الجمعة بهدف نظيف أحرزه اللاعب الشاب عمر مرموش الذي شارك لأول مرة مع منتخب بلاده وحصد نجومية طاغية.
وتترقب الجماهير المصرية والليبية مبارة اليوم باهتمام كبير نظرا لأهميتها في تحديد المتأهل لصدارة المجموعة إلى تصفيات كأس العالم.
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