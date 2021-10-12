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كورتوا منتقدا جدول المباريات المزدحم: لسنا روبوتات

12
OCTOBER
2021
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انتقد تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" والاتحاد الدولي "الفيفا"، بسبب جدول المباريات المزدحم، قائلا إنه يأتي على حساب صحة وسلامة اللاعبين.
 
وهاجم كورتوا زيادة عدد البطولات بعد خسارة فريقه 2-1 أمام إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية قائلا، إن هذه المباراة أقيمت لجني الأموال فقط.
 
وقال كورتوا: "لسنا روبوتات. أصبحنا نخوض المزيد من المباريات بدون راحة ولا أحد يكترث لصحتنا. متى سنحصل على راحة؟ أعتقد أنه لن يحدث أبدا"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وأضاف: "العام المقبل سنشهد بطولة لكأس العالم في نوفمبر، وربما نواصل اللعب حتى وقت متأخر من يونيو. في النهاية سيتعرض اللاعبون البارزون لإصابات، ويجب الاهتمام بشكل أفضل بهذا الأمر".
 
وتضررت مسابقات كرة القدم خلال 18 شهرا الماضية بسبب وباء كوفيد-19 وتم ضغط جدول المباريات وباتت مواجهات دوري الأبطال والعديد من مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تقام بشكل مكثف.
 
وأقيمت بطولة أوروبا وكأس كوبا أميركا في نهاية موسم مرهق، ولا يبدو أن الأمور ستتغير في المستقبل القريب.
 
وستقام كأس العالم العام المقبل بين نوفمبر وديسمبر في وسط الموسم على مستوى مسابقات الأندية، بينما ستقام نهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2023.
 
كما يأمل الفيفا في إقامة كأس عالم موسعة للأندية، وقدم أرسين فينغر المسؤول عن قطاع التطوير في الاتحاد الدولي مقترحا بإقامة كأس العالم كل عامين.
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