تايكواندو: انتخاب كارين لحود نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي

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انتُخبت الرئيسة السابقة للاتحاد اللبناني للتايكواندو كارين لحود نائبة لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة ولولاية اربع سنوات خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت الأحد الفائت عبر تطبيق "زوم".

وجرت العملية الانتخابية للاتحاد القاري (عدد الاصوات 61 اذ ان نظام التصويت يتم وفق آلية احتساب صوتين لبعض الدول وصوت واحد للبعض الآخر) لانتخاب مجلس ادارة جديد مؤلف من 11 عضوا(7 رجال و4 سيدات) وفق الكوتا المعتمدة.وبعد عملية انتخاب أعضاء مجلس الادارة، جرت عملية انتخاب اربعة نواب رئيس بحيث فازت لحود بمنصب نائب الرئيس مع العلم ان النظام ينص على انتخاب سيدة واحدة لمنصب نائب الرئيس الى جانب 3 رجال.وترشّحت 4 سيدات لمنصب نائب الرئيس وهن اليابانية يوريكو اوكاموتو والأردنية نانسي الهندي والبحرينية فجر البنالي الى جانب اللبنانية لحود.ونالت لحود 31 صوتاً واوكاموتو 13 صوتاً والهندي 8 اصوات والبنالي 7 اصوات لتصبح لحود نائبة لرئيس الاتحاد الآسيوي الكوري كيو سيوك لي(تمّ التجديد له ولاية جديدة) لولاية اربع سنوات الى جانب ثلاثة نواب للرئيس من فييتنام وكوريا الجنوبية وايران.

وبعد انتخابها، تلقّت لحود اتصالاً من رئيس الاتحاد الآىسيوي الذي هنأها بمنصبها الجديد.

كما تلقّت اتصالاً من رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة(الذي شارك في التصويت باسم الاتحاد اللبناني ) هنأها خلاله على انتخابها في منصبها القاري باسم عائلة لعبة التايكواندو في لبنان ومعتبراً ان هذا الانتصار الاداري هو نصر للبنان الي يملك طاقات وكادرات ادارية وفنية وتحكيمية مميزّة.

بدورها، وجّهت لحود الشكر الى الدكتور ظريفة على دعمه لها خلال فترة قبيل الانتخابات وتحرّكه تجاه عدد من الاتحادات الوطنية الآسيوية لدعم ترشيحها ضمن مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي ولمنصب نائب الرئيس.

يشار الى أنه سبق للحود ان عُيّنت(تعيين وليس انتخاب) منذ فترة في منصب نائب الرئيس ولولاية تنتهي في 10 تشرين الأول الجاري ويأتي انتخابها ضمن مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي بمثابة دليل جديد على كفاءتها .