الكرة الطائرة: وليد القاصوف الى دبي لحضور اجتماع اتحادات المشرق والخليج العربي

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بدعوة شخصية من رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة آري دا سيلفا غراسا ، يشارك رئيس الاتحاد اللبناني للعبة وليد القاصوف في الاجتماع التنسيقي لرؤساء اتحادات دول المشرق العربي ودول الخليج العربي الذي سيُعقد في امارة دبي(الامارات العربية المتحدة) من 14 الى 16 تشرين الأول الجاري للتنسيق ومساعدة هذه الدول للنهوض بلعبة الكرة الطائرة على الصعيد الوطني وفي المنطقة .

وعلى هامش الاجتماع ،سيلتقي القاصوف مع "رأس هرم" الكرة الطائرة في العالم غراسا في اجتماع سيتناول العلاقات الثنائية بحيث سيعرض القاصوف امام المسؤول الدولي الكبير وضع الكرة الطائرة اللبنانية وسيضعه في أجوائها في ظل المصاعب الاقتصادية التي يمّر بها لبنان.

وتمنّت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للقاصوف التوفيق في مهمته.