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رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا

11
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كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السبت، الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس، حيث شارك "الدون" في المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده أمام قطر.
 
وخسر المنتخب القطري لكرة القدم أمام البرتغال 3-صفر، السبت، في مدينة فارو البرتغالية، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال كرة القدم 2022.
 
ويشارك مستضيف المونديال المقبل في إقصائيات القارة العجوز بصفة اعتبارية دون احتساب النتائج، بعد دعوة تلقاها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي.
 
ولم يجد رفاق نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الذي شارك في المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده، ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس، الكثير من العناء في تجديد التفوق على "العنابي" كما في مباراة الذهاب (3-1) في سبتمبر الماضي، حيث فرض بطل أوروبا 2016 هيمنته على المجريات منذ البداية.
 
وأهدر رونالدو فرصة التسجيل عندما واجه الحارس سعد الشيب بعد تمريرة أندري سيلفا لاعب لايبزيغ الألماني، فوضع الكرة إلى جوار القائم (28)، قبل أن يعود أفضل لاعب في العالم خمس مرات للتعويض عندما سجل هدف السبق مستثمرا خطأ فادحا من المدافع بسام الرواي (37)، معززا أهدافه الدولية بالهدف 112، حسبما ذكرت "فرانس برس".
 
وانشغل فريق المدرب الإسباني فليكيس سانشيس بالدفاع فقط، ولم يقو على إحداث أي خطورة على مرمى المنتخب البرتغالي الذي واصل نجومه السيطرة المطلقة وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى الشيب.
 
وعزز مدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي تقدم منتخب بلاده مطلع الشوط الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس (48).
 
وواصل المنتخب البرتغالي الأفضلية في الشوط الثاني، حيث أصاب لاعب ميلان الإيطالي رافايل لياو بديل رونالدو، أخشاب المرمى القطري في مناسبتين قبل أن يسجل سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.
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