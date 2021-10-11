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الرياض.. فينغر يقود الهلال والنصر أمام سان جرمان

11
OCTOBER
2021
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سيتولى الفرنسي أرسين فينغر مهمة تدريب نجوم الهلال والنصر السعوديين خلال مواجهته لباريس سان جرمان على كأس موسم الرياض، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
 
وسيعود المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي بالتالي للتدريب بشكل مؤقت للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف "المدفعجية" في عام 2018، علمًا أنه يشغل حاليًا منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
 
وكانت هيئة الترفيه السعودية أعلنت الشهر الماضي عن تنظيم مواجهة بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجوم فريقي الهلال والنصر، وذلك على كأس الرياض خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2022.
 
ومن المنتظر أن يحضر باريس سان جرمان إلى العاصمة السعودية بكامل نجومه وأبرزهم الثلاثي المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، بحسب فرانس برس.
 
من جهته، كان نادي باريس سان جرمان قد أعلن عن جولته الشتوية خلال الفترة من 16 الى 20 يناير الى الدوحة، قبل الانتقال الى السعودية لخوض المباراة ضد نجوم الهلال والنصر.
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